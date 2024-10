video suggerito

Gli italiani in Florida sui social prima dell’uragano Milton, Ale Della Giusta: “Sarà un disastro” Alessandro Della Giusta e Giacomo Sanvitale sono due ragazzi italiani che si trovano in Florida in questi giorni. Sanvitale è un calciatore, vive sopra Tampa e gioca e studia in un college di questa zona. Alessandro Della Giusta è un creator che era in viaggio negli Stati Uniti. Entrambi stanno raccontando sui social cosa sta succedendo con l’arrivo dell’uragano Milton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Alessandro Della Giusta, classe 1998, è un creator italiano. È attivo soprattutto su YouTube, dove ha oltre un milione di iscritti. Pubblica vlog, video racconti in cui cerca di infilarsi in situazioni non esattamente sicure. Poi vedremo i titoli dei suoi video. I suoi ultimi contenuti però annunciano qualcosa di diverso. Della Giusta pochi giorni fa è volato a Orlando, in Florida. È qui che si sta per abbattere l’uragano Milton, uno dei peggiori mai registrati negli Stati Uniti.

Alessandro è solo uno degli italiani in Florida in questo momento. C'è anche un altro ragazzo che sta raccontando l'arrivo di Milton. Si chiama Giacomo Sanvitale, sui TikTok ha 366.000 follower e fino a pochi giorni fa raccontava di cosa vuol dire studiare e giocare a calcio per un college negli Stati Uniti. Abita appena sopra Tampa, una delle città che dovrebbero essere più colpite dall'uragano: "Questa è la prima volta che vedo le persone così impaurite".

La forza dell'uragano Milton

I dati di Milton sono allarmanti. Parliamo di un uragano con venti da oltre 210 km/h, le stime dicono che dovrebbe essere di categoria 5. È il grado più alto nella scala Saffir-Simpson. Per capire il tenore dell’impatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto di evacuare le città che verranno colpite da Milton: “È una questione di vita o di morte e non è un’iperbole”. Sono già arrivate le prime immagini di aerei e navi nella tempesta. Sui social sono virali le immagini di un metereologo che ha iniziato a piangere in diretta.

Il video di Alessandro Della Giusta da Orlando: perché è in Florida

Alessandro, sui social Aledellagiusta, ha pubblicato un video su Instagram e TikTok dove mostra la situazione. Riprende un’autista mentre spiega tutti i rischi che sta per affrontare in città, mostra la camera d’albergo dove passerà i prossimi giorni, fa vedere le persone che preparano le case, fanno la spesa e cercano riparo prima dell’arrivo dell’uragano.

Ora. Per molti utenti la prima impressione è stata che il creator fosse partito apposto per Orlando. Citiamo solo alcuni dei più recenti: “Inflitrato tra le gang nel quartiere più pericoloso d’America”, “Dentro al “Fight Club” ILLEGALE e nascosto nel BRONX”, che poi era anche il quartiere più pericoloso, o ancora “Infiltrato nei laboratori segreti della DROGA”. Insomma. La maggior parte dei video hanno titoli molto spinti e contenuti ai margini della legalità.

Questa volta, scrive nelle sue storie, non sarebbe andato lui in cerca di pericoli. Nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una storia in cui mostra una mail dove si legge che proprio a Orlando aveva un’intervista programmata per questi giorni: “Giusto per puntualizzare: io sono venuto ad Orlando per un video che organizzo da mesi”. Certo, difficile che abbia scoperto dell’uragano sono una volta atterrato in Florida.

I preparativi per l'uragano raccontati da Giacomo Sanvitale

Sanvitale ha mostrato come i cittadini si stanno preparando all'arrivo dell'uragano. Fra i suoi video uno di quelli più impressionanti è girato in un supermercato, dove si vede che i bancali dell'acqua sono stati quasi del tutto svuotati: "Siamo usciti per prendere un po' di provviste. Anche i supermercati più famosi sono chiusi. Stiamo provando a prendere un po' di acqua. La zona acqua è questa: stile Covid, non c'è niente. Sono rimaste solo quelle piccole che sono state appena messe".