Il meteorologo che piange davanti alla potenza dell'uragano Milton: "È tutto terribile, mi scuso" Il meteorologo esperto di uragani John Morales non è riuscito a trattenere l'emozioni parlando della potenza devastante di Milton, l'uragano di categoria 5 che sta per abbattersi sulla costa occidentale della Florida.

"Mi scuso. Questo è semplicemente terribile". La voce rotta e le lacrime trattenute a fatica. Non è riuscito a nascondere l'evidente preoccupazione John Morales, il meteorologo esperto di uragani, mentre in diretta tv spiegava la natura dell'uragano Milton che proprio in queste ore si sta per abbattere sul sud della Florida. Il video del suo collegamento tv in diretta durante una trasmissione dell'emittente tv NBC6 è stato mandato in onda da diversi Tg anche su emittenti nazionali, come la CNN, diventando in poche ore virale sui social.

Molti utenti hanno ricondiviso il video per affermare ancora una volta l'impatto della crisi climatica. D'altronde, Morales non è uno nuovo del campo: si occupa da anni di uragani, ha seguito i più violenti che hanno colpito la Florida negli ultimi decenni, eppure non era mai successo che piangesse in diretta tv.

Il video del meteorologo in lacrime

Morales stava parlando della situazione meteorologica in Florida, dove l'uragano Milton sta per abbattersi. "Incredibile. Incredibile. Incredibile", non riusciva ad aggiungere altro mentre spiegava come in sole 12 ore Milton sia passato da essere una depressione tropicale a un uragano di categoria 5, la più devastante. Vi lasciamo qui un approfondimento su come si formano gli uragani e cosa indicano le cinque categorie a scala Saffir-Simpson con cui vengono classificati.

Morales ha poi parlato di quanto successo durante quel collegamento tv e delle reazioni di affetto ricevute da moltissimi telespettatori. "Molte, molte persone mi hanno contattato per dire che se non l'avessero visto, non si sarebbero preparate adeguatamente. Mi hanno ringraziato per "aver salvato le loro vite". … è stato estremamente incoraggiante", ha scritto il meteorologo.

La Florida si prepara all'uragano Milton

A circa 24 ore dal suo arrivo in Florida, all'uragano Milton è stata assegnata la categoria 5, che indica venti fortissimi, oltre i 252 chilometri orari, e resta tale, anche oggi, 9 ottobre, sebbene secondo gli ultimi aggiornamenti, i venti abbiano lievemente perso forza. Così dopo la tempesta Helene, che ha ucciso oltre 200 persone, la Florida si prepara ad affrontare un'altra violenta tempesta, forse – secondo alcuni – l'uragano più forte dell'ultimo secolo. Secondo le previsioni attuali, Milton dovrebbe abbattersi su Tampa con venti da categoria 4.

Per questo lo Stato ha emesso ordini di evacuazioni in 11 contee, tra cui quelle sulla costa centro-occidentale, dove secondo le previsioni dovrebbe abbattersi l'uragano. Complessivamente sono stati evacuati sei milioni di cittadini, che in attesa del passaggio della tempesta verranno ospitati in rifugi allestiti nelle aree più interne del Paese e quindi meno esposte alla forza dei venti di Milton.

"Questione di vita o di morte"

"È una questione di vita o di morte",ha detto il presidente Joe Biden, parlando ai cittadini della Florida che hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Anche se si prevede che quando toccherà terra Milton avrà almeno in parte perso forza, i suoi venti resteranno comunque molto violenti, alcuni ipotizzano sarà di categoria 3, altri (tra cui Morales) di categoria 4. Inoltre, le autorità sono in allarme anche perché la tempesta dovrebbe abbattersi su aree densamente abitate della costa della Florida.