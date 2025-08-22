Musica e Cultura
Stash sta male, annullati i concerti del tour estivo dei The Kolors. Il cantante: “È mortificante”

Stash ha annunciato sui social le ragioni dello stop al tour estivo dei The Kolors, che in questi giorni si trovavano in Sicilia. Annullate le date del 21, 22 e 23 agosto, attesa di aggiornamenti.
A cura di Andrea Parrella
Stash coi The Kolors a Sanremo 2024 (Marco Alpozzi/LaPresse)
Stash coi The Kolors a Sanremo 2024 (Marco Alpozzi/LaPresse)

Stop forzato per i The Kolors. Il frontman della band, Stash Fiordispino, è stato colpito da una forte infiammazione e risultato positivo al Covid, circostanze che hanno costretto il gruppo a cancellare i concerti previsti il 22 e il 23 agosto in Sicilia, rispettivamente a Messina e a Gela.

Le cancellazioni dei concerti

Il cantante, già costretto a rinunciare alla data di Agira nella serata del 21 agosto, non potrà salire sul palco nemmeno per i due appuntamenti successivi. La decisione è stata comunicata ufficialmente tramite i canali social della band e confermata dal management. Ad annunciarlo è stato proprio Stash, con un post pubblicato sui social in cui, aggiornando sulle sue condizioni di salute, ha dovuto comunicare con rammarico la cancellazione delle date.

Le condizioni di salute di Stash

In un video pubblicato su Instagram, Stash ha spiegato di aver seguito una terapia a base di cortisone, senza però ottenere miglioramenti sufficienti per affrontare l’impegno live. A complicare la situazione è arrivata la positività al Covid scoperta nelle ore successive. Queste le parole del cantante, che ha commentato con un certo sarcasmo la situazione: "Un bel regalino ad agosto – ha commentato – che rende impossibile per me essere sul palco. È mortificante sapere che tante persone ci stavano aspettando".

La sorpresa di Stash dei Kolors: "Pagate per un nostro concerto, anni fa era fantascienza"

Rimborsi e recuperi

Quanto ai rimborsi per i biglietti che erano stati già acquistati, gli organizzatori hanno prontamente assicurato che verranno fornite al più presto informazioni su rimborsi e eventuali possibilità di recuperare le date che sono state annullate a causa delle condizioni salute precarie del cantante dei The Kolors. Per il momento, il tour estivo della band subisce dunque una battuta d’arresto in attesa che il frontman possa riprendersi completamente.

