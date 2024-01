Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2024 Il concerto di Capodanno di Vienna è uno degli appuntamenti musicali e culturali tra i più importanti dell’anno. Ecco quanto costano e come acquistare i biglietti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

Prove del Concerto di Capodanno di Vienna (Credit: Dieter Nagl for the Vienna Philharmonic)

Uno degli appuntamenti immancabili, per molti, è l'annuale Concerto di Capodanno di Vienna, il cui concerto principale si tiene anche quest'anno l'1 gennaio nella Golden Hall della Musikverein di Vienna e sarà diretto per la seconda volta nella sua storia dal direttore Christian Thielemann – la prima fu nel 2019 – che dirigerà l’Orchestra Filarmonica di Vienna per un concerto che sarà trasmesso in oltre 90 paesi e seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo. I concerti di Capodanno, però, saranno tre, oltre a quello principale dell'1 gennaio – l'unico con l'addobbo floreale -, infatti, c'è l'anteprima che si terrà il 30 dicembre 2023 alle 11, il concerto di Capodanno che si terrà il 31 dicembre 2022 alle ore 19.30 e, infine, il concerto di Capodanno dell'1 gennaio 2023 che si terrà alle 11.15. Assistere al concerto, adesso, è impossibile, perché i biglietti sono stati già venduti e assegnati, però a breve si potrà cercare di acquistare quelli per il 2025.

Il costo dei biglietti nella Sala dorata del Musikverein per il concerto di Capodanno 2023

Il costo dei biglietti per assistere al Concerto di Capodanno varia a seconda di quale dei tre si voglia vedere. Il numero di biglietti acquistabili per il concerto di Capodanno è di due, mentre per gli altri si possono acquistare fino a quattro biglietti. Il costo varia, si va dai 35 € ai 1200 € per il Concerto di Capodanno, dai 25 € agli 860 € per il Concerto della Vigilia di Capodanno e, infine, dai 20€ ai 495 € per l'anteprima e il programma è uguale per tutti e tre i concerti. L'acquista avviene a seguito di una candidatura che poteva essere fatta lo scorso febbraio e il marzo successivo sono stati resi noti coloro che sono stati sorteggiati.

Come e quando si acquistano i biglietti

Purtroppo non è possibile assistere ai concerti del 2023 e a quello dell'1 gennaio 2024, dal momento che la candidatura è scaduta a febbraio 2023, bisognerà quindi aspettare che si riaprra, sul sito della Filarmonica di Vienna la finestra per presentare la propria candidatura e sperare di essere sorteggiati: "A causa della domanda estremamente elevata, i biglietti per i tre tradizionali concerti di fine anno dell'Orchestra Filarmonica di Vienna verranno sorteggiati esclusivamente sul sito dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. In questo modo, gli amanti della musica di tutto il mondo hanno le stesse possibilità di acquistare questi biglietti tanto desiderati" si legge sul sito ufficiale.