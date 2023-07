Premio Strega 2023, Ada D’Adamo è la vincitrice con Come D’aria: la classifica completa La vincitrice del Premio Strega 2023 è Ada D’Adamo con il libro Come d’aria.

A cura di Francesco Raiola

Ada D’Adamo

La vincitrice del Premio Strega 2023 è Ada D'Adamo con il libro Come d'aria, a ritirare il Premio è stato il marito Alfredo Favi. La scrittrice – scomparsa lo scorso aprile -, seconda vincitrice negli ultimi 20 anni, ha avuto la meglio su Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te, che era una delle favorite per la vittoria finale e sui restanti scrittori e scrittrici Maria Grazia Calandrone, autrice di Dove non mi hai portata (Einaudi), Andrea Canobbio, autore di La traversata notturna (La nave di Teseo) e Romana Petri, autrice di Rubare la notte (Mondadori). Come sempre la finale è stata trasmessa in diretta su Rai 3 dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, con la conduzione di Geppi Cucciari. Qualche mese fa D'Adamo era stata premiata con lo Strega Giovani.

Di cosa parla Come d'aria di D'Adamo, il vincitore del Premio Strega 2023

Il libro vincitore di questa 77a edizione dello Strega è Come d'aria, la storia narra le vicende della scrittrice D'Adamo e di Daria, la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontarle la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria: fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioie inaspettate e momenti di infinita tenerezza. Le parole attraversano il tempo, in un costante intreccio tra passato e presente. Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come dono.

La classifica e i voti ai libri in finale al Premio Strega 2023

Questa la classifica finale del Premio Strega 2023:

Ada D'Adamo – Come d'aria (Elliot) – 185 voti Rosella Postorino – Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) – 170 Andrea Canobbio – La traversata notturna (La nave di Teseo) – 75 Maria Grazia Calandrone – Dove non mi hai portata (Einaudi) – 72 Romana Petri – Rubare la notte (Mondadori) – 59

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da 400 Amici della domenica, ai quali si sono aggiunti 220 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da oltre 30 Istituti Italiani di Cultura all’estero, 20 lettori forti e 20 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma, per un totale di 660 aventi diritto.