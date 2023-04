È morta Ada d’Adamo, candidata al Premio Strega 2023 con “Come d’aria” È morta Ada D’Adamo, la scrittrice candidata al Premio Strega 2023 proprio pochi giorni fa per il suo intensissimo libro “Come d’aria”, edito da Elliot.

È morta Ada D’Adamo, la scrittrice candidata al Premio Strega 2023 proprio pochi giorni fa per il suo intensissimo libro "Come d’aria", edito da Elliot. La scrittrice aveva 56 anni. "Come d'aria" è stato presentato da Elena Stancanelli. La scrittrice era malata da alcuni anni. Lo stesso libro racconta la storia di una madre cinquantenne che scopre di essersi ammalata e di sua figlia Daria, il cui destino è segnato sin dalla nascita a causa di una mancata diagnosi. Una storia vera, l'ultima storia di Ada D'Adamo, offerta al lettore con uno straordinario senso per la verità. La sua ultima presentazione del libro era realizzata proprio nel suo Abruzzo, il 24 marzo al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara.

Il messaggio della casa editrice

La casa editrice Elliot ha pubblicato pochi minuti fa un messaggio sulle sue pagine social: "Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d'Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso "Come d'aria". È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care.«Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D'aria…»".

Il libro

"Come d'aria è un libro che fruga dentro il cuore del lettore. Serviva la lingua esatta e implacabile di questa scrittrice per riuscire a sostenere un sentimento tanto feroce". Con queste parole, Elena Stancanelli ha presentato il libro di Ada d'Adamo per il Premio Strega 2023. Il libro è arrivato tra i dodici finalisti ed è quindi in corsa per la vittoria. È una storia che prende inevitabilmente spunto dalla vita della scrittrice, raccontando la scoperta della sua malattia e il rapporto con sua figlia, nata con una grave malformazione cerebrale.

Chi era Ada d'Adamo

Ada d'Adamo nasce a Ortona nel 1967. Si trasferisce a Roma, dove si diploma al Corso di Avviamento dell'Accademia Nazionale di Danza e si laurea in Lettere all'Università La Sapienza con una tesi sulla danza in video. Per anni si è occupata di rubriche, approfondimenti, ricerche sul mondo della danza. Ha prodotto e promosso spettacoli collaborando con Fondazione Romaeuropa, l'Ente Teatrale Italiano, il Teatro di Roma, il MittelFest di Cividale del Friuli, il Teatro Mercadante Stabile di Napoli e l'Associazione Campania dei Festival.