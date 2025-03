video suggerito

Olly conquista la vetta delle radio, scendono Lauro e Giorgia, Mahmood esordisce in Top 10 La classifica delle canzoni più trasmesse in radio incorona Olly che è primo con Balorda Nostalgia, davanti ai Coma_Cose. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Olly primo nella classifica delle radio

Anche le radio muovono ogni settimana le proprie posizioni e questa volta portano in cima alla speciale classifica delle canzoni più trasmesse quella di Olly, ovvero Balorda nostalgia, la canzone con cui il cantante ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo e che la settimana scorsa era in terza posizione, alle spalle di Achille Lauro e di Giorgia. La top 10 ha subito alcuni cambiamenti, compreso l'esordio di Mahmood con la sua nuova canzone, ovvero Sottomarini, che il due volte vincitore del Festival di Sanremo ha cantato per la prima volta sul palco dell'Ariston dove quest'anno è stato invitato da Carlo Conti come co-conduttore.

Il podio delle canzoni più trasmesse in radio

È Olly, quindi, l'artista più trasmesso dalle radio italiane, con la sua Balorda nostalgia, che esordisce in testa a questa speciale classifica con una settimana di ritardi rispetto alla vittoria al Festival. Prima di lui, infatti, era stato Achille Lauro con Incoscienti giovani a prendersi il primato della classifica, mettendosi alle spalle pure un'artista amatissima dalle radio, ovvero Giorgia con la canzone La cura per me, che pure era stata la preferita dalla sala stampa del festival che l'aveva sempre votata tra le prime posizioni. A salire sul podio, facendo scendere l'artista romana, sono i Coma_Cose che con Cuoricini si ergono in seconda posizione, conquistandone due grazie anche alla viralità della loro canzone, che è una delle più amate su TikTok.

La top 10 delle canzoni più trasmesse in radio

Bene anche altre canzoni protagoniste del Festival, anche se in quinta posizione c'è Lola Young con Messy che prima dell'invasione delle canzoni sanremesi è stata anche prima in classifica, dimostrandosi amata dalle radio italiane. La cantautrice britannica si mette alle spalle i The Kolors con Tu con chi fai l'amore? che si tiene alle spalle il ritorno di Lady Gaga con Abracadabra. A chiudere la top 10 c0i sono Lucio Corsi con Volevo essere un duro, la canzone che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest al posto di Olly, che è ottava, conquistando sei posizioni (era quattordicesima la settimana scorsa), Sottomarini di Mahmood che esordisce in nona, esordio più alto della settimana, mentre in decima posizione c'è Elodie con Dimenticarsi alle 7.

La top 20 completa

Balorda nostalgia – OLLY Cuoricini – COMA_COSE Incoscienti giovani – ACHILLE LAURO La cura per me – GIORGIA Messy – LOLA YOUNG Tu con chi fai l'amore – THE KOLORS Abracadabra – LADY GAGA Volevo essere un duro – LUCIO CORSI Sottomarini – MAHMOOD Dimenticarsi alle 7 – ELODIE Fuorilegge – ROSE VILLAIN Chiamo io chiami tu – GAIA BMF – SZA Losers – POST MALONE, JELLY ROLL That's So True – GRACIE ABRAMS Battito – FEDEZ Location (feat. Wiz Khalifa) – ZERB, TY DOLLA $IGN Guilty – TEDDY SWIMS Wake Up – IMAGINE DRAGONS Nice To Meet You – MYLES SMITH