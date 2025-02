video suggerito

Testo e significato di Sottomarini, la canzone di Mahmood presentata a Sanremo 2025 Mahmood ha presentato, durante la finale di Sanremo 2025, il suo inedito Sottomarini: il brano è prodotto con Davide Simonetta e apre una finestra sul suo nuovo album. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood, Sanremo 2025

Dopo le 3 partecipazioni al Festival di Sanremo con le vittorie di Soldi e Brividi, in collaborazione con Blanco, e l'ultima con Tuta Gold, Mahmood ha debuttato da co-conduttore nell'ultima edizione diretta da Carlo Conti. In coppia con Geppi Cucciari, ha presentato i brani in gara, offrendo anche un personale medley di alcuni dei suoi brani più recenti: da NLDA Intro, per poi proseguire con Bakugo e RA TA TA. Poi la trilogia con Soldi, Kobra e Tuta Gold che hanno chiuso l'esibizione. Ma, com'era accaduto con Lazza lo scorso anno, quando aveva deciso di presentare in anteprima, durante la finale di Sanremo 2024, l'intro del suo nuovo album 100 messaggi, Mahmood si è esibito con un inedito che apre la strada al nuovo album, a un anno di distanza da Nel letto degli altri, pubblicato lo scorso 16 febbraio 2024. Si tratta di Sottomarini, prodotto e scritto in collaborazione con Davide Simonetta. Qui il testo e il significato di Sottomarini.

Il testo di Sottomarini

Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare

Forse son sempre stato solo solo, solo particolare

Mi ricordo da bambino scene pericolose

Ora vedo i bimbi, han l’iPhone, mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquilini

Servirebbero sottomarini

Come sta mamma? Sembra rinascere

Come stavo io quando ti ho visto fuori dal carcere

Più che l’umanità, qui guardano l’incasso

Della virilità non me ne fotte un cazzo

Mi consolerò con te

Più semplicità che Chanel

Dimmelo chi sei

Non è solo il sesso che vorrei con te

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Insieme, per ore, per ore, per ore

C’è chi sa ridere, come fosse tutto okay

C’è chi non vive se non prende un po’ di key

Ti fottono le idee, poi si credono artisti

Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci

Butti la tua relazione nel cesso

Impegnarsi non è la tua vibe

Cerchi privacy, ma non la di

Che te ne fotte se amo lui o amo lei?

C’è chi ti giudica solo per un abbraccio

Nella fragilità vediamo sempre il marcio

Mi consolerò con te

Più semplicità che Chanel

Dimmelo chi sei

Non è solo il sesso che vorrei con te

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Insieme, per ore, per ore, per ore

Scusami se non dico la verità

Ma se ricado nelle profondità

Resterei senza bling, bling, tu

Mi amerai come amano i bimbi

Io proverò a capirti per ore, per ore

Ti trovo, poi resisti per ore, per ore

Alla fine basterà cadere negli abissi

Per ore, per ore

Il significato di Sottomarini

Sottomarini è il nuovo singolo di Mahmood, presentato durante la finale del Festival di Sanremo 2025: il brano è stato prodotto in collaborazione con Davide Simonetta. Sottomarini proietta due riflessioni fondamentali del cantante: da un lato esplora le condizioni e i contrasti tra la propria adolescenza e quella attuale, anche del suo pubblico; dall'altro lato descrive il modo in cui la virilità viene tradotta in termini di potere della propria immagine, anche come asset di mercato. Proprio per il secondo aspetto, chiude la porta a discussioni sulla propria immagine, quando canta: "Più che l’umanità, qui guardano l’incasso, della virilità non me ne fotte un cazzo". Il termine Sottomarini che compare nel titolo potrebbe rappresentare l'idea di profondità del racconto che Mahmood cerca di raggiungere anche nella descrizione di alcuni aspetti della quotianità, come accade nell'ultima parte del brano, quando canta di un'eterna lotta tra apparenza e realtà: "Dimmelo chi sei, non è solo il sesso che vorrei con te, ma provare a capirti per ore, per ore, ti trovo, poi resisti per ore, per ore".

Il tour di Mahmood nei Palasport

Qui le date del tour di Mahmood nei Palasport:

17 maggio 2025 – Bologna, Unipol Arena

20 maggio 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

21 maggio 2025 – Napoli, Palapartenope

24 maggio 2025 – Torino, Inalpi Arena

25 maggio 2025 – Milano, Unipol Forum