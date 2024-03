Perché Mahmood ha aggiunto tre canzoni al suo nuovo album a poche settimane dall’uscita Mahmood, a quasi un mese dall’uscita di Nei letti degli altri, ha sorpreso i fan, aggiungendo tre canzoni al progetto nel giorno in cui comincia la distribuzione fisica del disco. All’interno Geolier e la cantante belga Angele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood, Geolier, foto di Giulia Bersani e Matteo Baglioni

Il 16 febbraio scorso, a pochi giorni dalla grande avventura sanremese, usciva il terzo disco di Mahmood, dopo Gioventù bruciata e Ghettolimpo: si tratta di Nel letto degli altri. Il progetto che ha esordito al primo posto nella classifica degli album più ascoltati nella settimana d'esordio, ha vissuto sulle ali del successo di Tuta Gold, il brano sanremese di Mahmood, già certificato doppio disco di platino e in cima alle rotazioni radiofoniche. Il progetto, originariamente composto da 10 brani, con le collaborazioni di Chiello, Tedua, Capo Plaza e Slim Soledad, ha subito una modifica nelle scorse ore, quando è cominciata la distribuzione delle copie fisiche del disco. All'interno infatti, è possibile ascoltare tre nuove canzoni, tra cui due collaborazioni, di cui una internazionale. Al singolo solista Overdose, infatti si aggiungono Personale, con il secondo classificato al Festival di Sanremo 2024 Geolier, ma soprattutto Sempre/Jamais insieme alla cantante belga Angèle, che l'autore aveva annunciato sul proprio profilo Instagram negli scorsi giorni.

Tre nuovi brani inclusi nella copia fisica di Nei letti degli altri

Non una deluxe pack, ma una sorpresa per i fan dell'autore, che potranno vivere nuove tappe dell'ultimo viaggio musicale di Mahmood. Anche perché, Sempre/Jamais con Angèle, potrebbe diventare la colonna sonora del suo lungo tour europeo che comincerà il 4 aprile da Rockhal, in Lussemburgo. Mahmood aveva annunciato l'uscita del brano su Instagram, in una foto con la cantante belga: "Grazie Angele per aver scritto questa canzone con me. Ti voglio bene, non posso più attendere". Nella parte finale del messaggio, Mahmood aveva indicato una frazione, 1/3, facendo intendere che ci sarebbero state altre due sorprese all'interno del disco. Poi la storia su Instagram di Geolier nelle scorse ore, mentre in sottofondo risuonavano le note di Personale. L'unica nuova traccia a cui Mahmood ha affidato solo la sua voce è Overdose, una love-song in chiave slow reggaeton. Nel frattempo, Tuta Gold mantiene la prima posizione in classifica nelle canzoni più ascoltate di Sanremo 2024 su Spotify, con oltre 47,7 milioni di stream. Tra poche ore partiranno anche gli instore di Mahmood, dalla Mondadori in Duomo a Milano alle 18:30, arrivando poi il prossimo 11 marzo a Roma alla Discoteca Laziale, terminando poi il 12 marzo alla Feltrinelli, nella stazione Garibaldi di Napoli alle 16:30.

Un nuovo valore per il disco fisico di Nei letti degli altri

La scelta di Mahmood di includere tre nuovi brani nella copia fisica di Nei letti degli altri potrebbe rappresentare l'occasione per aprire nuovi scenari nei prossimi mesi. C'è chi sicuramente, in questi tre appuntamenti instore, potrà acquistare la copia fisica del disco che, con i tre singoli aggiunti, proporrà una versione ancora più ampia dell'album. A questo si aggiunge anche l'avventura in streaming del progetto, che grazie a Tuta Gold ha già ricevuto il primo boost, ma che con Personale, la collaborazione con Geolier, potrebbe permettere una seconda impennata degli stream su Spotify, ma soprattutto nella classifica FIMI, dove ha perso nell'ultima settimana la testa della classifica, a favore di Nostalgia (Export), il nuovo album di Tony Boy. Mentre Tuta Gold rimane in testa alle classifiche dei singoli più venduti del paese, mentre nella classifica EarOne della radio, Tuta Gold è stata scalzata dalla prima posizione, a favore di Un ragazzo una ragazza dei The Kolors.

Le date del tour europeo e italiano di Mahmood

Queste invece le date del tour:

Nuove date annunciate:

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope

Summer Tour:

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

European Tour:

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio) SOLD OUT

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT