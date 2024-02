È Tuta Gold di Mahmood la canzone più trasmessa dalle radio, seguono Angelina Mango e Annalisa Tuta Gold di Mahmood, La noia di Angelina Mango e Sinceramente di Annalisa occupano il podio delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Mahmood e Angelina Mango

È uscita la prima classifica delle canzoni più trasmesse in radio dopo la fine del Festival di Sanremo e a vincere, anche questa volta, è Mahmood con la sua Tuta Gold. Earone, infatti, ha pubblicato la classifica settimanale dei brani più tarsmessi dalle radio italiane negli ultimi sette giorni e, ovviamente, i brani che si sono giocati la gara sul palco dell'Ariston sono tra i più amati, anche se non occupano completamente la top 10: sono 8 su 10, infatti, le canzoni che salgono nelle prime posizioni della classifica con la canzone di Mahmood – che oggi ha pubblicato anche il nuovo album "Nel letto degli altri" – a farla da padrona.

Il brano di Mahmood, che è anche il brano sanremese più ascoltato in streaming con oltre 19 milioni di stream in dieci giorni, e unico in Top 50 Global di Spotify, guadagna anche il premio del più trasmesso dalle radio italiane, guadagnando 44 posizioni rispetto alla settimana scorsa, quando era in 45sima posizione. Il podio è completamente occupato da Sanremo, con La Noia, canzone di Angelina Mango che ha vinto l'ultima edizione del Festival che si assesta in seconda posizione, guadagnando 38 posizioni rispetto alla posizione 40 in cui era venerdì scorso, quando erano passati solo tre giorni dall'uscita, mentre a chiudere il podio c'è Annalisa con Sinceramente. Proprio la cantante di Mon Amoiur e Bellissima è stat una delle regine del 2023 finendo nella top 10 di fine anno con Mon Amour, appunto e con Disco Paradise, assieme a Fedez e J-Ax.

I vincitori della palma dei più ascoltati del 2023, ovvero i The Kolors seguono in quarta posizione con "Un ragazzo, una ragazza" che guadagna 35 posizioni e si tiene alle spalle il secondo classificato del festival, ovvero Geolier che è quinto con "I p' te, tu p' me", posizione non scontata, non solo per il genere – Lazza ci ha dimostrato che si può anche arrivare primi – ma per il fatto che è un brano cantato tutto in napoletano. A interrompere il dominio sanremese ci pensa Paul Russell con "Lil Boo Thang", brano che la settimana scorsa occupava la prima posizione e, per adesso, deve fare spazio alle scelte di Amadeus.

In settima posizione sale Ghali con "Casa mia", canzone che ha chiuso al quarto posto finale, a cui segue un'altra delle belle sorprese sanremesi, ovvero Apnea di Emma, che in questi ultimi mesi ha piazzato varie canzoni nelle posizioni alte di questa speciale classifica. In nona posizione c'è anche Ariana Grande con "yes, and?", ultimo singolo della cantante americana, mentre a chiudere la Top 10 c'è "Tu no" di Irama. Altre due canzoni occupano la top 20, ovvero "Ricominciamo tutto" dei Negramaro, che occupa la diciottesima posizione, seguita da Click Boom! di Rose Villain in diciannovesima.