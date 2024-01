Italodisco dei The Kolors è la canzone più trasmessa in radio nel 2023: le classifiche principali Sono stati rese note le classifiche delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Earone ha reso noti i dati delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2023: Italodisco dei The Kolors si conferma come la canzone più amata dalle radio, classificandosi prima nella classifica generale, la cui seconda posizione è ad appannaggio di Dua Lipa e della sua "Dance The Night", mentre in terza posizione ci sono Ernia con Bresh & Fabri Fibra per Parafulmini. La Classifica EarOne Airplay si riferisce al periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023 e si basa sul monitoraggio di oltre 180 emittenti, accuratamente selezionate per rappresentare l'audience italiana secondo i dati di Tavolo Editori Radio e Auditel.

Gli artisti più trasmessi in radio nel 2023

La canzone della band campana è stata al primo posto per nove settimane di questa classifica che prende in considerazione il numero di settimane totali di leadership mentre, nei casi di parità, considera le presenze consecutive. Tra gli indipendenti a prendersi il primo posto è "Il bene nel male" di Madame (12 settimane consecutive). Tra le canzoni italiane bene anche Cenere di Lazza che si piazza al quarto posto della classifica generale, seguita da Mercy di The Blessed Madonna di (feat. Jacob Lusk), Rubami la notte dei Pinguini Tattici nucleari, (It Goes Like) Nanana di Peggy Gou, Eyes Closed di Ed Sheeran, Un Briciolo Di Allegria di Blanco e Mina e da Flowers di Miley Cyrus.

Le canzoni più ascoltate di Sanremo 2023

Tra le curiosità ci sono quella delle canzoni più ascoltate di Sanremo che vedono quella di Lazza precedere Mengoni e Tango di Tananai, mentre tra i partecipanti ai talent la parte della leonessa la fa Angelina Mango. Elodie è l'artista più ascoltata nella EarOne Airplay Radio e TV 2023, Lazza è il più ascoltato nella categoria Urban, mentre i Maneskin sono i più ascoltati nella categoria Rock, con Ultimo è l'artista più ascoltato EarOne Airplay TV Indipendenti 2023

Top 10 generale

THE KOLORS – Italodisco DUA LIPA – Dance The Night ERNIA (CON BRESH & FABRI FIBRA) – Parafulmini LAZZA – Cenere THE BLESSED MADONNA – Mercy (feat. Jacob Lusk) PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Rubami la Notte PEGGY GOU – (It Goes Like) Nanana ED SHEERAN – Eyes Closed BLANCO, MINA – Un Briciolo Di Allegria MILEY CYRUS – Flowers

Top 10 italiani

THE KOLORS – Italodisco ERNIA (CON BRESH & FABRI FIBRA) – Parafulmini LAZZA – Cenere PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Rubami la Notte BLANCO, MINA – Un Briciolo Di Allegria MARCO MENGONI, ELODIE – Pazza Musica FEDEZ, ANNALISA, ARTICOLO 31 – Disco Paradise ACHILLE LAURO, ROSE VILLAIN – Fragole ANNALISA – Mon Amour MARCO MENGONI – Due vite

I riconoscimenti per gli artisti

Elodie : artista più ascoltata EarOne Airplay Radio e TV 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Radio e TV 2023 Annalisa : artista più ascoltata EarOne Airplay Italiani 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Italiani 2023 Miley Cyrus : artista più ascoltata EarOne Airplay Stranieri 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Stranieri 2023 The Blessed Madonna : artista più ascoltata EarOne Airplay Dance 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Dance 2023 Lazza : artista più ascoltato EarOne Airplay Urban 2023

: artista più ascoltato EarOne Airplay Urban 2023 Måneskin : artista più ascoltato EarOne Airplay Rock 2023

: artista più ascoltato EarOne Airplay Rock 2023 Shakira : artista più ascoltata EarOne Airplay Latin 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Latin 2023 Madame : artista più ascoltata EarOne Airplay Radio Indipendenti 2023

: artista più ascoltata EarOne Airplay Radio Indipendenti 2023 Ultimo : artista più ascoltato EarOne Airplay TV Indipendenti 2023

: artista più ascoltato EarOne Airplay TV Indipendenti 2023 Angelina Mango : artista proveniente dai talent più ascoltata in radio nel 2023

: artista proveniente dai talent più ascoltata in radio nel 2023 Pinguini Tattici Nucleari: artista TIM Music Awards Airplay 2023