Quali sono le migliori università al mondo, la classifica Cwur 2024: nella lista 67 atenei italiani

È stata pubblicata l'edizione 2024 della classifica redatta ogni anno dal Center World University Rankings (Cwur) che determina quali sono le migliori università del mondo. Quest'anno sono 67 gli atenei italiani che figurano nella lista: l'Università La Sapienza di Roma è al primo posto tra quelli più quotati del nostro Paese.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È stata pubblicata l'edizione 2024 della classifica redatta ogni anno dal Center World University Rankings (Cwur) che determina quali sono le migliori università del mondo e in Italia.

Quest'anno sono 67 gli atenei del nostro Paese che figurano nella lista, ma dalla ricerca emerge un dato importante: il 75% perde posizioni, come l'Università di Roma La Sapienza, che è al primo posto nella classifica italiana ma perde ben otto posizioni rispetto all'anno passato.

Sono quattro i parametri presi in considerazione dallo studio: qualità dell'istruzione (25%), occupabilità (25%), qualità dei docenti (10%) e ricerca (40%). Quest'anno sono state analizzate 20.966 università e quelle che si sono classificate ai primi posti sono entrate nella lista "Global 2000" che comprende atenei ed enti di ricerca di 94 Paesi.

Quali sono le 10 migliori università in Italia secondo la classifica Cwur

Al primo posto della top 10 dei migliori Atenei italiani troviamo l'Università La Sapienza di Roma, che tuttavia scende di otto posizioni rispetto all'anno passato e si piazza al 124mo posto nella classifica generale. Perde posizioni nella ricerca, ma migliora nella qualità dell'istruzione, nell'occupabilità e nella qualità degli indicatori delle facoltà.

L'ingresso principale dell'Università La Sapienza di Roma

Seguono l'Università di Padova, che perde due posizioni e si piazza al 173mo posto, e l'Università di Milano (che scende di sei posizioni al 186mo posto), l'Università di Bologna al numero 201 e quella di Torino al 245mo posto. Completano la top ten italiana l'Università di Napoli Federico II (253), l'Università di Firenze (267), l'Università di Genova (286), l'Università di Pisa (288) e l'Università di Pavia (321).

"È chiaro – commenta Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings – che la posizione dell'Italia nel campo dell'istruzione e della ricerca è sempre più sotto pressione a seguito della crescita dei sistemi di istruzione superiore in tutto il mondo; solo in Cina gli investimenti in ricerca sono cresciuti del 33%. Senza ulteriori investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, l'Italia rischia di diminuire ulteriormente in futuro le proprie performance".

L'università di Harvard è la più prestigiosa al mondo per il 13esimo anno consecutivo

Lo stemma dell'Università di Harvard

Per il tredicesimo anno consecutivo è Harvard l'università più prestigiosa del mondo, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e da Stanford. Il quinto e quarto posto, invece, sono occupate da Cambridge e Oxford, le uniche due università pubbliche nella parte alta della classifica. A completare la top ten sono quattro università dell'Ivy League (Princeton, Columbia, Pennsylvania) e la Caltech di Pasadena.

Con ben 329 atenei gli Stati Uniti sono il paese più rappresentato nella classifica, anche se a loro volta risultano sotto pressione a causa della crescente competizione internazionale, soprattutto dalla Cina che ha visto un miglior posizionamento in classifica del 95% delle sue 324 università. L'Europa rimane una potenza importante nella classifica, con 639 istituzioni tra le prime 2mila: 92 nel Regno Unito, 73 in Francia e 69 in Germania.

La top 30 delle migliori università in Italia

Sapienza Università di Roma Università di Padova Università di Milano Università di of Bologna Università di Torino Università di Napoli Federico II Università di Firenze Università di Genova Università di Pisa Università di Pavia Politecnico di Milano Università di Milano-Bicocca Università di Roma Tor Vergata Università di Parma Vita-Salute San Raffaele Università Cattolica Università del Sacro Cuore Università di Perugia Università di Bari Università di Trento Università di Trieste Università di Catania Università di Verona Università di Siena Università di Ferrara Università di Modena e Reggio Emilia Bocconi Scuola Normale Superiore di Pisa Università di Palermo Università di Brescia Politecnico di Torino

La top 10 delle migliori università all'estero

Harvard Massachusetts Institute of Technology Stanford University Università di Cambridge Università di Oxford Princeton Università Columbia Università Università di Pennsylvania Yale Università California Institute of Technology