Quali sono le migliori università in Europa, la classifica 2025: dove si posizionano gli atenei italiani Nella classifica QS World University Rankings 2025 il nostro Paese può contare 51 atenei. Ben Sowter, vicepresidente senior della società che ha realizzato la classifica, ha commentato: “Questa edizione conferma i punti di forza dell’Italia nella produttività della ricerca e nella collaborazione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

È il Politecnico di Milano la migliore università italiana in Europa secondo il QS World University Rankings 2025. L'ateneo lombardo scala nove posizioni rispetto allo scorso anno e raggiunge il 38esimo posto nella classifica complessiva degli atenei del Vecchio Continente redatta dalla società Quacquarelli Symonds. Questa edizione ha preso in considerazione 684 università di 43 Paesi membri del Consiglio d’Europa, e l’Italia ne può contare ben 51 (di cui 24 in miglioramento, 2 stabili e 25 in calo) in lista.

Al primo posto troviamo l'Imperial College di Londra.

La classifica delle migliori università italiane secondo Qs 2025

Oltre al Politecnico di Milano, nelle parti alte della lista troviamo l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: è al 48esimo e quindi si colloca al secondo posto a livello nazionale. L'ateneo che ha avuto la crescita maggiore rispetto all'anno precedente è l'Università del Salento, salita di ben 65 posizioni, raggiungendo quota 419.

La Sapienza di Roma si colloca al terzo posto a livello italiano e a livello europeo è al 66 posto, perdendo una posizione. L'Università Cattolica del Sacro Cuore (140) sale di 18 posizioni, entrando nella top 150 europea. L'Università di Padova migliora le sue prestazioni e sale di 2 posizioni nella classifica.

Il Politecnico di Milano, oltre ad essere primo anche nella classifica mondiale delle migliori università redatta sempre da QS, risulta anche nella top 20 delle università UE per la sua reputazione tra i datori di lavoro, posizionandosi al 18° posto per ‘Employer Reputation'. Inoltre ottiene anche il miglior piazzamento nazionale per la percentuale di studenti internazionali. La Sapienza è invece la prima università italiana nell'indicatore ‘Employment Outcome', con il 27esimo posto a livello UE, a testimonianza della capacità occupazionale dei suoi laureati.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore (la cui sede centrale è a Milano) raggiunge il più alto posto in Italia (al quinto posto in Europa) per gli studenti di scambio in uscita, seguita dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Mentre l'Università Vita-Salute San Raffaele è la prima università italiana per rapporto docenti/studenti.

Ben Sowter, vicepresidente senior di QS, ha commentato: "La seconda edizione del QS World University Rankings: Europe conferma i punti di forza dell'Italia nella produttività della ricerca e nella collaborazione, evidenziando la dedizione delle università del Paese all'attuazione dell'agenda della sostenibilità".

Quali sono le migliori università europee: le prime 10 posizioni della classifica

Dunque al primo posto di questa classifica troviamo l'Imperial College di Londra. Da segnalare che nella top ten sono ben sei gli atenei britannici.

Imperial College London, Regno Unito University of Oxford, Regno Unito University of Cambridge, Regno Unito Politecnico di Zurigo, Svizzera UCL London, Regno Unito Université PSL di Parigi, Francia EPFL – École polytechnique fédérale di Losanna, Svizzera The University of Edinburgh, Regno Unito Technical University of Munich, Germania The University of Manchester, Regno Unito