I The Kolors scalzano Annalisa dalla classifica delle canzoni più trasmesse in radio: ecco la top 10 Sono i The Kolors con Un ragazzo, una ragazza a prendersi la testa della classifica delle canzoni più trasmesse, questa settimana, dalle radio italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stash a Sanremo coi The Kolors (LaPresse)

Le canzoni di Sanremo 2024 continuano a dominare le radio italiane, occupando le prime 7 posizioni della Top 10 e confermando il dominio del Festival per quanto riguarda classifiche varie. Le radio italiane, quindi, continuano a confermare la regola Amadeus che fin dal primo anno aveva come obiettivo quello di lanciare canzoni che potessero fare bene sia in radio che in streaming e cinque anni dopo il desiderio si è realizzato e in queste settimane vediamo anche un'alternanza nelle prime posizioni: sono vari gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston che sono stati più trasmessi in radio. Questa settimana tocca ai The Kolors con "Un ragazzo, una ragazza".

Il podio delle canzoni più trasmesse in radio

La canzone del gruppo capitanato da Stash, infatti, questa settimana guadagna tre posizioni e passa dalla quarta alla prima, riportando i Kolors là dove sono stati per settimane grazie al successo di Italodisco. E non c'erano molti dubbi che un brano come quello che hanno portato al Festival potesse diventare una hit anche in radio, grazie a tutta una serie di ganci e alla capacità di scrittura di Stash e di Davide Petrella che la firma assieme a lui. Le altre due posizioni del podio, però, restano intatte e vedono in seconda posizione sempre il leader degli ascolti sanremesi, ovvero Mahmood con la sua Tuta Gold, canzone da, ormai, quasi 50 milioni di ascolti, mentre in terza posizione c'è Casa mia di Ghali, con quasi 30 milioni di ascolti su Spotify.

Mango e Geolier mantengono buone posizioni

Scende in quarta posizione "Sinceramente" di Annalisa, canzone che aveva fatto un passaggio in prima posizione la settimana scorsa per la cantautrice che pochi giorni fa è stata premiata da Billboard negli Stati Uniti, mentre resta stabile in quinta posizione La Noia di Angelina Mango, canzone che ha vinto la kermesse sanremese. Le altre due canzoni di Sanremo che resistono in top 10 di quelle più trasmesse in radio sono Apnea di Emma, che è sesta, mentre in settima, scendendo di un posto, troviamo I p' me, tu p' te di Geolier, canzone che si è classificata in seconda posizione a Sanremo e che al momento conta circa 43 milioni di stream.

Leggi anche Angelina Mango scalza Mahmood dalle canzoni più passate in radio: La noia prima di Tuta Gold

Popstar internazionali in top 10

La classifica delle prime dieci posizioni delle canzoni più trasmesse in radio, però, non sono del festival e non sono italiane, con due artiste già presenti le settimane scorse e una new entry. In ottava posizione, infatti, c'è la hit di Dua Lipa, Training Season che continua a rimanere stabile, incalzata solo dall'arrivo di Beyoncé che sale di otto posizioni e passa dalla posizione 17 alla 9, raggiungendo il suo risultato migliore, mentre in decima posizione c'è Ariana Grande con il suo ultimo singolo "yes, and?"