Oggi è la Giornata della Memoria, le frasi per non dimenticare la Shoah Il 27 gennaio si celebra a livello internazionale la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto: ecco alcune frasi per non dimenticare.

A cura di Redazione Cultura

Giornata della memoria (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memoria, come stabilito dalla Risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. Una ricorrenza pensata per rendere omaggio e commemorare le vittime dell'Olocausto. la scelta del giorno, il 27 gennaio, ovviamente non è casuale, ma le Nazioni Unite hanno scelto di ricordare i morti del genocidio nazista perché quello fu il giorno in cui le truppe sovietiche dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, dopo un'offensiva che li aveva portati nella città polacca facendogli scoprire il Campo. Nei giorni precedenti alla liberazione i nazisti erano fuggiti portando con sé i prigionieri le cui condizioni di salute non erano ancora definitivamente peggiorate.

La memoria di quegli anni è un oggetto prezioso di cui prendersi cura, ricordare vuol dire salvare la memoria di quello che è successo e di quanto in là si possa spingere l'orrore umano. Per questo motivo sono tanti gli autori e le autrici che negli anni hanno scelto di dedicare libri, poesie, semplici frasi all'interno di interviste al ricordo della Shoah, dell'orrore nazista e soprattutto del bisogno di ricordare chi a quell'orrore non è sopravvissuto, da Primo Levi a Edith Bruk, passando per le pagine del diario di Anna Frank che racconta a modo suo quello che succedeva fuori dal suo nascondiglio ad Amsterdam. È da loro che traiamo alcune delle frasi, delle riflessioni e dei pensieri più significativi per non dimenticare le vittime dell'Olocausto.

Photo by Scott Barbour/Getty Images