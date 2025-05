Miley Cyrus: “La mia gamba ha cominciato a disintegrarsi. Assurdo quello che mi ha detto il medico”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Miley Cyrus – ph Evan Agostini/Invision/AP

Miley Cyrus ha rivelato che durante le riprese del nuovo film Something Beautiful che sarà in anteprima il 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York ha dovuto subite un ricovero perché la gamba aveva cominciato a disintegrarsi (sic). La cantante, infatti, ha rivelato durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live! che ha contratto un'infezione durante le riprese quando si era recata a girare alcune scene sulla Hollywood Walk of Fame dove aveva deciso di recarsi di notte per girare alcune scene di questa che nella nota stampa è definita "un'opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album ‘Something Beautiful'".

Cosa è successo al ginocchio di Miley Cyrus

"Ho girato questo video a ottobre e a novembre, il giorno del Ringraziamento sono stata ricoverata in terapia intensiva per un breve periodo", ha spiegato la cantante precisando – come scrive Hollywood Reporter – che era stata ricoverata in terapia intensiva perché l'ospedale era pieno a causa della festività. "La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… intorno alla rotula – ha spiegato al conduttore Jimmy Kimmel -. E poi il dottore mi fa: ‘Hai idea del perché ti venga un'infezione così grave alla rotula?' e subito mi è venuta in mente l'immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame".

L'esclamazione del medico che l'ha lasciata senza parole

Quando ha fatto vedere cosa aveva al ginocchio al chirurgo, il medico ha fatto un'esclamazione che l'ha lasciata senza parole: "Ho dovuto farmi visitare da un chirurgo che mi ha detto: ‘Che schifo', detto da uno che apre i cadaveri, assurdo. Persone che guardano dentro le viscere degli esseri umani, mi guardano, dicendomi che sono disgustosa. E fanno operazioni al cervello!". Miley Cyrus ha parlato del suo film, un'operazione molto costosa, ma anche un grande sogno che è riuscita a realizzare nonostante abbia speso tanti soldi in vestiti, ha scherzato sempre con Jimmy Kimmel.

Cos'è il film Something Beautiful

"Something Beautiful è il progetto dei miei sogni che prende vita: moda, cinema e musica originale che convivono in armonia – ha detto Cyrus -. Le persone che hanno lavorato con me sono tutte dei geni a modo loro: dai maestri del suono, Shawn Everett e Alan Meyerson, fino a uno dei registi più originali del panorama cinematografico, Panos Cosmatos, qui in veste di produttore. Ogni collaboratore ha messo la propria competenza al servizio di questa visione, trasformando la fantasia in realtà”. Il film porta il nome dell'attesissimo nono album in studio Something Beautiful – titolo anche del singolo -, che uscirà il prossimo 30 maggio.