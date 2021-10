L’ultimo romanzo del Commissario Montalbano è stato pubblicato nel Regno Unito Dopo un anno di attesa, anche il pubblico britannico potrà finalmente leggere Riccardino: la storica editrice britannica di Camilleri, Maria Rejt, ha infatti annunciato la pubblicazione dell’edizione in lingua inglese dell’opera, che è stata tradotta da Stephen Sartarelli e che vede l’ispettore indagare sull’omicidio in pieno giorno di un uomo chiamato, per l’appunto, Riccardino.

Andrea Camilleri (LaPresse)

I romanzi del commissario Montalbano, personaggio creato dallo scrittore siciliano Andrea Camilleri nel 1994, sono stati tradotti in 32 lingue e sono oggetto di un piccolo culto che va oltre i confini nazionali, come dimostrano i 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Camilleri ha scritto il primo libro dedicato a Salvo Montalbano, La forma dell'acqua, nel 1994, quando aveva quasi 70 anni, ispirandosi allo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, ideatore di un altro famoso investigatore, Pepe Carvalho: i due personaggi hanno in comune l'amore per la buona cucina e le buone letture, i modi sbrigativi e non convenzionali nel risolvere i casi e un rapporto parecchio complicato con le donne.

Riccardino, l'ultimo Montalbano, sarà pubblicato nel Regno Unito

Nel 2004, Camilleri ha depositato Riccardino, il romanzo conclusivo della serie dedicata a Montalbano, presso la sua casa editrice di Palermo, Sellerio, con la promessa che sarebbe stato custodito in una cassaforte chiusa a chiave e pubblicato solamente dopo la sua morte. Dopo un anno di attesa, anche il pubblico britannico potrà finalmente leggerlo: la storica editrice britannica di Camilleri, Maria Rejt, ha infatti annunciato la pubblicazione dell'edizione in lingua inglese dell'opera, che è stata tradotta da Stephen Sartarelli e che vede l'ispettore indagare sull'omicidio in pieno giorno di un uomo chiamato, per l'appunto, Riccardino. Il vero e proprio canto del cigno di uno scrittore che ha dato un contributo immenso alla diffusione della narrativa italiana nel mondo.

Montalbano, il personaggio nato da una scommessa tra Camilleri e Sciascia

Intervistato dal Guardian, Sartarelli ha svelato un aneddoto poco conosciuto: Camilleri, infatti, avrebbe iniziato a scrivere su Montalbano quando fu "sfidato" da un suo caro amico, Leonardo Sciascia, a cimentarsi in un romanzo poliziesco. Il traduttore ha inoltre omaggiato il sotto-testo politico che anima i romanzi che Camilleri ha dedicato a Montalbano: "Aveva una rabbia totale contro la corruzione nella società siciliana e italiana, e la incanalava nel grande calore di Montalbano. Ma il suo intento non era quello di fare la predica ai lettori (…). Penso che abbia solo pensato: "Montalbano sono io, e anch'io mi dissolvo dalla vita; ecco perché, secondo me, il finale di Riccardino è semplicemente perfetto".