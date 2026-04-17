Tentato stupro, violenze e voyeurismo: osteopata a processo in Regno Unito per 55 capi d’accusa

Un osteopata di 72 anni, Terence McBrien, è a processo in Inghilterra per 55 capi di imputazione su 14 pazienti. In aula il cancelliere ha letto la lunga sequela di contestazioni per oltre 16 minuti. L’uomo si è dichiarato non colpevole. Il processo è fissato per il 2027.

Terence McBrien

La lettura delle accuse ha richiesto oltre un quarto d’ora in aula. Dal tentato stupro alle aggressioni sessuali, passando per contatti ritenuti non appropriati durante le sedute fino a episodi di voyeurismo: un elenco lungo 55 capi d’imputazione che ha scandito l’udienza alla Corte di Newcastle. È in questo quadro che un osteopata e massaggiatore di 72 anni è finito a processo nel Regno Unito.

Terence McBrien, residente ad Alnwick, nel Northumberland, si è presentato in tribunale e si è dichiarato non colpevole per tutte le accuse a suo carico. Secondo l’impianto accusatorio, i fatti riguarderebbero 14 donne che si erano rivolte a lui per trattamenti osteopatici o massaggi, nell’ambito della sua attività professionale. Gli episodi contestati riguardano un periodo compreso tra il 2011 e il 2021.

Nel dettaglio, i capi di imputazione comprendendo un’accusa di tentato stupro, sette episodi di violenza sessuale con penetrazione, 34 contestazioni di aggressione sessuale tramite contatto e 13 episodi di voyeurismo. Il cancelliere è andato avanti per oltre sedici minuti nella lettura dell’intera sequenza di accuse.

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Il processo nei confronti del 72enne si aprirà il 19 aprile 2027 alla Newcastle Crown Court e dovrebbe protrarsi per circa quattro mesi. Nel frattempo, il giudice ha disposto per McBrien la libertà su cauzione, con obbligo di rispettare precise condizioni e di presentarsi alle prossime udienze preliminari previste nei prossimi mesi.

La polizia del Northumbria ha comunque invitato eventuali altre persone che ritengano di aver subito o assistito a fatti rilevanti a farsi avanti.

Non è la prima volta che il nome di McBrien entra in un’aula giudiziaria. Già nei primi anni 2000 l’osteopata era stato accusato da alcune pazienti di comportamenti sessuali inappropriati durante le sedute. In quel caso, al termine di un processo celebrato sempre alla Newcastle Crown Court, era stato assolto da tutte le accuse. Il quadro accusatorio nei suoi confronti però ora è molto più ampio.