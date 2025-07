Laura Pausini duetta a sorpresa con Alanis Morissette sulle note di Ironic e il messaggio di Bad Bunny

Alanis Morissette e Laura Pausini, Roma 2025

Il Roma Summer Fest ha regalato, nelle scorse ore, uno dei duetti più interessanti dell'estate italiana. Sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è salita Alanis Morrisette: la cantante canadese era uno dei nomi più importanti nella line-up e tra il pubblico, sin dall'inizio, si intravedeva Laura Pausini, in qualità di spettatrice. In una scaletta da 23 brani, tra cui Reasons I Drink e Smiling, quasi alla fine del concerto, proprio Pausini è stata invitata sul palco a cantare Ironic: la cantante si è esibita nella prima strofa del brano, celebrando un duetto mai avvenuto prima.

Laura Pausini e il duetto a sorpresa con Alanis Morissette sulle note di Ironic

È possibile anche ricomporre l'origine di questa collaborazione. Infatti, dopo il ritorno di Morissette in Italia – mancava dal 2018 dal suo ultimo concerto per il Flavors of Entanglement Tour – Laura Pausini ha mostrato tutta la sua gratitudine verso la cantante nelle storie su Instagram. Infatti dopo aver ripreso tra il pubblico alcuni passaggi del concerto, ha mostrato una conversazione privata con la richiesta da parte della cantante di Hand in my pocket: "Alanis vorrebbe invitare Laura a cantare Ironic con lei sul palco, solo la prima strofa e i cori". Nelle storie successive Pausini sottolinea quando sia felice di aver potuto cantare con Morisette sul palco una tra le sue canzoni preferite: Ironic.

Il messaggio di Bad Bunny a Pausini su X dopo la cover di Turista: "Grande onore per me"

In un post sul suo profilo X, Pausini ha voluto ricordare come questo lavoro sia ricco di "emozioni inaspettate" e di quanto gli alti siano legati ad artisti che rispetta ed ama come Alanis Morissette, ma anche Robbie Williams e Bad Bunny. Proprio tra le foto postate, compare un messaggio privato del cantante portoricano che scrive: "Se mi avessero detto che un giorno Laura Pausini avrebbe cantato la sua cover di una delle mie canzoni, non ci avrei creduto. Che bello che tu abbia colto il mio testo e la mia melodia. Senza dubbio, hai dato un tocco unico e speciale con la tua bellissima e iconica voce. È un grande onore per me. Grazie!". Laura Pausini ha infatti interpretato una cover di Turista, contenuta nell'album DBMF di Bad Bunny.

Laura Pausini protagonista con Robbie Williams al Mondiale per Club 2025 di calcio

Nel frattempo, nelle scorse settimane, Laura Pausini è stata protagonista di due momenti abbastanza particolari. Da una parte, la cantante è stata una delle protagoniste del Mondiale per Club 2025 di calcio, alla prima edizione. Infatti, in collaborazione con Robbie Williams, ha cantato l'inno ufficiale ella manifestazione dal titolo Desire. Successivamente, proprio attraverso un post su Instagram, ha annunciato l'uscita il 12 settembre 2025 della sua interpretazione de La mia storia tra le dita, brano originariamente scritto da Gianluca Grignani.

Il contrasto con Gianluca Grignani all'annuncio della cover di La mia storia tra le dita

Proprio il post dell'annuncio su Instagram aveva creato un piccolo contrasto con Grignani, che in una storia aveva scritto: "Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io". Era arrivata successivamente la risposta di Pausini, che aveva spiegato come Grignani, sin dallo scorso febbraio, sapesse della collaborazione.

I motivi del contrasto tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Come spiega qui Francesco Raiola, il motivo del contrasto, più che legato all'uscita della cover del brano di cui Grignani detiene i diritti, sarebbe legato ai tempi della promozione del brano. Infatti, il post di Pausini avrebbe anticipato la collaborazione tra Matteo Bocelli e lo stesso Grignani con Mi Historia entre tus dedos, una cover in spagnolo del brano del 1995.