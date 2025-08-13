La sorpresa di Stash dei Kolors: “Pagate per un nostro concerto, anni fa era fantascienza”

I The Kolors hanno ringraziato i fan su Instagram sottolineando come siano sempre sorpresi dalla quantità di gente che li segue, pensando a qualche anno fa quando un pubblico pagante era fantascienza.

I The Kolors e il pubblico durante il tour estivo

I The Kolors sono da anni una delle band più note e ascoltate della musica leggera italiana in cui hanno portato un tocco funk che è diventato il loro marchio di fabbrica. La band capitanata da Stash è una di quelle in grado di sfornare hit su hit e le ultime estati – ma anche i Sanremo – lo hanno dimostrato. Oggi tengono lunghi tour in tutto il Paese – come succede anche in queste settimane – e riempiono tutti gli spazi che sono riusciti a conquistare, sia quelli fisici – come le piazze dei Paesi – che quelli più ideali, come, per esempio le classifiche delle canzoni più trasmesse in radio o quelle della FIMI. E si sorprendono vedendo quanta gente paga per i loro concerti.

Stash emozionato per la mole di pubblico ai loro concerti

E questa crescita esponenziale che c'è stata dopo la vittoria ad Amici resta per i musicisti una sorpresa continua, come lo stesso Stash ha voluto ribadire ancora una volta su Instagram subito dopo il concerto che ha tenuto a Rionero in Vulture, in Basilicata. Il cantante, infatti ha voluto confidare una cosa ai propri fan: "Vedere cosi tante persone ai concerti del nostro tour mi fa pensare a qualche anno fa, quando tutto questo non era neanche lontanamente immaginabile… un pubblico disposto a pagare il biglietto per un nostro show era fantascienza" ha detto il cantante che nel 2015 vinse la quattordicesima edizione del talent riuscendo negli anni a mantenere il successo e a incrementarlo, se possibile.

Un successo di hit, da Italodisco a Tu con chi fai l'amore e Pronto come va

Italodisco, Un ragazzo una ragazzo, Pensare male (assieme a Elodie), Karma, Cabriolet Panorama fino alle ultime Tu con chi fai l'amore e Pronto come va (al momento prima in classifica radio) sono solo alcuni dei successi della band che ha una scaletta piena di successi commerciali, di banger che tutti conoscono anche se non sono la vostra band preferita. Senza contare che dal vivo sono veri performer. E le ossa se le erano fatte come resident band del locale milanese Le scimmie, prima della vittoria e di anni a suonare continuamente e ovunque, riuscendo anche a evolvere musicalmente, mantenere uno stile proprio e ottenendo tantissimi ascolti.

La chiusura del tour a Roma

E Stash ha voluto ricordarlo al suo pubblico e anche a se stesso benché, come scrive, un messaggio su Instagram non riesca a contenere tutto quello che sente e quello che vorrebbe trasmettere. "Le cose che viviamo insieme dal vivo non si devono poter spiegare nei post! A parer mio è giusto così – scrive sempre nella storia su Instagram -. I concerti si devono vivere e basta… sono l'unica cosa "viva" che ci rimane.. senza algoritmi. Volevo dirvi semplicemente grazie". La band è ancora in giro per il Summer Tour che si concluderà con il concerto previsto il prossimo 16 settembre alla Cavea | Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.