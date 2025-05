video suggerito

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2025 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orari Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, si terrà il terzo appuntamento di Radio Italia Live – Il concerto, per la seconda volta a Milano, in Piazza Duomo. Sarà possibile assistere alle esibizioni di Olly, Achille Lauro e Elodia in diretta su TV8 dalle 20,40. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Achille Lauro, Elodie, Olly, via Comunicato Stampa

Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, ritorna Radio Italia Live – Il concerto, in diretta dalle ore 20:40 in Piazza Duomo a Milano. Il meglio della musica italiana salirà sul palco in una delle location centrali della città meneghina, ma per chi non potrà assistere dal vivo alle esibizioni di Achille Lauro, Alfa, Lucio Corsi, ma anche Marco Masini e Irama, sarà possibile vedere il concerto su in chiaro su TV8 dalle 20,40. Contemporaneamente anche su Sky Uno e in streaming su NOW mentre la diretta sarà trasmessa su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat). Si tratta di un ritorno a Milano per il terzo appuntamento di Radio Italia Live, che lo scorso anno vide Annalisa, Angelina Mango, ma anche i Ricchi e Poveri esibirsi in Piazza Plebiscito a Napoli. Alla conduzione, si confermano le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. Mentre la sigla dell'evento è stata scritta da Saturnino. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno a Radio Italia Live – Il concerto in Piazza Duomo a Milano.

La scaletta del concerto di Radio Italia Live a Milano e l’ordine di esibizione dei cantanti

Stasera, 30 maggio, ritorna a Milano per la seconda volta in tre edizioni Radio Italia Live – Il concerto, dalle ore 20:40. Sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana, come Achille Lauro che potrebbe cantare il nuovo singolo Amor, o Alfa con A me mi piace con Manu Chao. Una grande rappresentativa sanremese, i primi quattro classificati, che si potrebbero esibire rispettivamente con Balorda Nostalgia, Volevo essere un duro, L'albero delle noci e Battito. Senza dimenticare i Pinguini Tattici Nucleari con l'inedito Bottiglie vuote o Elodie con Dimenticarsi alle 7. La scaletta dell'evento non è ancora nota, ma questa potrebbe essere la priorità riservata ai cantanti in uscita sul palco.

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

Per chi non fosse riuscito a prendere il ticket in tempo, potrà assistere al concerto in diretta in chiaro su TV8 dalle 20,40. Contemporaneamente anche su Sky Uno e in streaming su NOW. Si potrà seguire la diretta anche su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat).