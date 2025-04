video suggerito

Alfa è virale su TikTok con A Me Mi Piace, il feat con Manu Chao: in piazza a Genova centinaia di fan per il video Alfa e la sua prossima collaborazione internazionale in A me mi piace con Manu Chao è in tendenza su TikTok anche prima dell'uscita del brano: ecco perché.

A cura di Vincenzo Nasto

Alfa, 2025

Genova rappresenta da anni la cornice del cantautorato italiano, un'enciclopedia in cui immergersi e da cui trarre sempre nuovi personaggi e significati. Quest'anno, come dimostra anche la partecipazione massiccia di autori liguri al Festival di Sanremo 2025, è diventata ancora più centrale nella sua dimensione narrativa e se solo qualche anno fa Bresh ne aveva cantato le gesta sportive con Guasto D'Amore, il messaggio sembra essere ancora più ampio nel nuovo singolo di Alfa. Il cantante, che il prossimo 30 maggio pubblicherà il suo prossimo progetto, la deluxe edition del suo Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, è diventato protagonista su TikTok con una delle nuove cinque canzoni. In piazzetta Teresa Mattei infatti, lo scorso 26 aprile, ha radunato centinaia di persone che avrebbero fatto parte del video musicale di un brano con la collaborazione di un artista internazionale. Proprio dal pubblico, che ha pubblicato video su TikTok, è stato possibile recuperare alcuni indizi sulla nuova canzone dal titolo A me mi piace.

A me mi piace potrebbe diventare il nuovo tormentone di Alfa

La descrizione di "duetto insolito" è stata così superata dalle note della canzone che riprendono un brano storico, pubblicato nel 2001 dal titolo Proxima Estacion: Esperanza. L'autore è Manu Chao, il cantante francese, e la canzone non può che essere Me Gustas Tu: si tratta di uno dei brani più celebri di Manu Chao, e potrebbe diventare il prossimo tormentone estivo, anche se non è ancora stato pubblicato. La canzone, che conterrà una strofa scritta dallo stesso cantante ligure, potrebbe diventare uno dei nuovi inni per la stagione live del cantante che inizierà il prossimo 21 giugno da Campobasso e che lo vedrà impegnato non solo nel tour estivo. Infatti, Alfa volerà anche in Spagna, Francia, Belgio, Regno Unito, Olanda e Germania in un mini-tour europeo tra fine settembre e inizio ottobre, prima di cominciare un tour nei palazzetti che si aprirà e chiuderà all'Unipol Forum di Milano. Ma non si ferma a piazzetta Teresa Mattei il video ufficiale, che vedrà anche alcune scene riprese dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, come svelato da Alfa nel video pubblicato sul suo profilo TikTok. L'autore, tifoso del Genova, era già stato protagonista di un'iniziativa con la squadra di calcio ligure, che aveva indossato una maglia celebrativa con il cuore giallo.

Come nasce il feat con Manu Chao e il testo spoilerato su TikTok

Ma come nasce il featuring tra Alfa e Manu Chao? Proprio riprendendo il profilo TikTok di Alfa, compare lo scorso anno un video in cui l'autore ligure canta Me Gustas Tu di Manu Chao con un ukulele firmato proprio dall'autore francese dopo un concerto in cui si erano conosciuti. Un cerchio che si chiude per il cantante ligure e la possibilità di poter ripetere il successo di Il filo rosso, ma facendo un passo indietro anche di Bellissimissima <3. Qui il testo spoilerato su TikTok di A me mi piace.

Sei luce la mattina

Me gustas tu

La mia serotonina

Me gustas tu

Mi fai alzare l’autostima

Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu

Più del mar Mediterraneo

Me gustas tu

Una domenica allo stadio

Me gustas tu

Tutto il resto è secondario

Me gustas tu, si me gustas tu, me gustas tu

Perché

Tu sei come Roma

Ogni strada porta da te

Sì, mi porta da te