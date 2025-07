La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio San Filippo: l’ordine delle canzoni a Messina

Questa sera, 23 luglio 2025, Marco Mengoni porta il suo concerto allo stadio San Filippo di Messina, reduce dal successo di quello al San Nicola di Bari. Si tratta della prima delle due date in terra siciliana. Il cantautore di Ronciglione prosegue il bagno di folla negli stadi italiani, in un tour che è in parte sold out e che andrà avanti anche nei prossimi mesi, ma stavolta riempendo i Palazzetti. Un progetto ambizioso, nonché la dimostrazione di come il seguito del cantante non sia legato necessariamente all'uscita di un nuovo album, dal momento che non ne sono stati pubblicati di nuovi, se non alcune canzoni, come Sto bene al mare, già ascoltatissima nelle radio. A conti fatti è il repertorio di Mengoni a renderlo una vera e propria pop star in Italia, forte di un pubblico che ha seguito la sua evoluzione e ha ascoltato ogni brano, consapevole fosse il frutto di un percorso.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Messina del 23 luglio 2025

Come sin dall'inizio del suo Tour, anche a Messina Marco Mengoni si esibirà in uno spettacolo strutturato come una tragedia greca, con l'intento di raccontare la società odierna: fragile, come lo è anche l'animo umano. L'artista mostra in ogni momento un lato della sua personalità, portando in scena la musica che lo rappresenta, quello che lo ha influenzato, i costumi spesso contestati, ogni dettaglio porta la sua firma. In scaletta ci sono brani che hanno segnato il successo di Marco Mengoni, da quelli di qualche anno fa, come Ti ho voluto bene veramente, L'Essenziale, ma anche i più recenti Un'altra storia e anche i più recenti come Mandare tutto all'aria e Sto bene al mare. Ecco la scaletta con cui Marco Mengoni dovrebbe esibirsi allo stadio San Filippo di Messina:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Black Hole Sun

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS