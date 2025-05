video suggerito

La scaletta del concerto di Liberato al Circo Massimo di Roma, l'ordine delle canzoni Stasera, sabato 31 maggio 2025, Liberato si esibirà al Circo Massimo di Roma dalle 21:15. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, non in ordine di apparizione.

A cura di Vincenzo Nasto

Liberato, via Comunicato Stampa

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, si esibirà al Circo Massimo di Roma il cantante partenopeo Liberato, per l'unica data italiana del suo tour europeo. Attese oltre 49mila persone al concerto che inizierà intorno alle 21:15, con Liberato che avrà l'occasione di presentare al pubblico non solo i successi più importanti del passato, ma anche l'album, uscito nel 2024, Liberato III. All'interno i successi Lucia (Stay with me), ma anche Essa, Viennarì e O'Diario. Il tour di Liberato continuerà il 19 settembre al Troxy di Londra, il 21 all'Olimpia Hall di Parigi e due giorni dopo al Sala Razzmatazz di Barcellona. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Liberato, già ascoltati durante il tour del 2024, non in ordine d'apparizione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Liberato

GUAGLIÒ

TU ME FAJE ASCÌ PAZZ'

NUNNEOVER

OI MARÌ

GAIOLA PORTAFORTUNA

E TE VENG' A PIGLIÀ

NIENTE

JE TE VOGLIO BENE ASSAJE

GUAGLIUNCELLA NAPULITANA

ANNA

LUCIA (Stay with me)

NOVE MAGGIO

ME STAJE APPENNENN' AMÒ

NUN CE PENZÀ

WE COME FROM NAPOLI

PARTENOPE

VIENNARI'

NUNN'A VOGLIO ‘NCUNTRÀ

CICERENELLA

TU T'E SCURDAT' ‘E ME

‘O CORE NUN TENE PADRONE

O' DIARIO