Liberato annuncia un concerto al Circo Massimo di Roma a maggio 2025: quando escono i biglietti Liberato torna in concerto in Italia dopo oltre un anno dall’ultima esibizione a Napoli, a settembre del 2023. La nuova data è prevista per il 31 maggio a Roma, al Circo Massimo. I biglietti saranno acquistabili dalle 9:05 del 19 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Sara Leombruno

A oltre un anno dalle serate in Piazza del Plebiscito, a Napoli, Liberato torna finalmente in concerto in Italia. Ad annunciarlo è lui stesso tramite un post pubblicato su Instagram, in cui ha comunicato la data del nuovo live in programma, che si terrà a Roma al Circo Massimo, il prossimo 31 maggio. Era da oltre un anno che i fan del cantante napoletano aspettavano una notizia simile, visto che l'ultima esibizione in Italia risale a settembre del 2023, quando si esibì per tre sere consecutive in Piazza del Plebiscito. I biglietti della nuova data saranno acquistabili da domani, 19 novembre, alle 9:05.

Liberato torna in concerto a Roma, in Italia non si esibiva da settembre 2023

Dall'annuncio del brano Sbagli e te ne vai insieme ai Co'Sang, uscito lo scorso 30 agosto, il misterioso artista napoletano non aveva dato più notizie di sé. L'annuncio della data di Roma, dunque, arriva in modo del tutto inaspettato e, come anticipato da lui stesso su Instagram, i biglietti saranno acquistabili su TicketOne dal 19 novembre, alle 9:05. A corredo del post di annuncio la didascalia: "Scatenat' ‘o burdell' uagliù" (Scatenate il casino, ragazzi ndr).

Se il tour italiano era da mesi in stop, negli ultimi mesi Liberato ha continuato a esibirsi in giro per l'Europa, con date a Barcellona, Budapest e Charleville-Mézières. Ai fan italiani non resterà che attendere qualche mese, quindi, per poter ascoltare ancora la sua musica dal vivo.