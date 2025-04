video suggerito

Concerto Primo Maggio a Roma, annunciati i primi nomi dei cantanti sul palco di Piazza San Giovanni Sono stati annunciati in queste ore i primi nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Da Gaia a Lucio Corsi e Brunori Sas, saranno tantissimi gli artisti pronti a regalare musica e intrattenimento ai spettatori dell’evento che sarà trasmesso anche in diretta televisiva. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fervono i preparativi per il Concerto del Primo Maggio a Roma che vedrà alla conduzione ancora Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'appuntamento con la musica dal vivo torna in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica e spettacolo. Nelle ultime ore sono stati annunciati i primi nomi dei protagonisti del Concerto. Tra questi Gaia, Alfa e Brunori Sas.

La lista dei primi cantanti annunciati del Concerto del 1 Maggio

Sono stati annunciati i primi nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. Di seguito l'elenco:

Alfa

Anna Castiglia

Bambole Di Pezza

Brunori Sas

Centomilacarie

Franco126

Gabry Ponte

Gaia

Giorgio Poi

I Benvegnù

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Lucio Corsi

Mondo Marcio

Shablo con special guests

Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri artisti che arricchiranno il cast dell'evento che ogni anno richiama migliaia di spettatori da tutta Italia. Intanto, è in corso 1MNEXT, il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti che permetterà a tre partecipanti di salire sul palco del Concertone ed esibirsi davanti al pubblico. I dodici artisti che hanno avuto accesso alla finale sono Arianna Rozzo, CIL, Cordio, Diniche, Ego, Lollo Noir, Fellow, Questo e Quello, Sils, Tara, Venice e Ventidue. I 3 vincitori saranno annunciati su Rai Radio2 il 23, 24 e 25 aprile, durante le puntate di Sogni di gloria con Giulia Nannini e Julian Borghesan.

I conduttori del Concerto del 1 Maggio 2025

Saranno ancora Noemi, Ermal Meta e Big Mama i conduttori dell'evento del Primo Maggio a Roma. Dopo il successo dello scorso anno, i tre cantanti torneranno a dirigere il Concertone: a loro si affiancherà sul palco, per una serie di incursioni, il professore e star dei social Vincenzo Schettini.

Dove vedere Il Concertone 2025 in tv

Il Concertone 2025 sarà, come da tradizione, a libero accesso per i presenti in Piazza. Anche da casa sarà possibile seguirlo. L'evento andrà in onda, in diretta, su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.