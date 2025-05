Concerto di Liberato a Roma il 31 maggio, orari di mezzi e metro: strade chiuse e bus deviati

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Arriva a Roma il cantante partenopeo Liberato. La prima tappa del suo tour internazionale sarà al Circo Massimo, sabato 31 maggio. Il concerto che vedrà la partecipazione di circa 48 mila persone inizierà alle 21.15. La fermata Circo Massimo della metro B verrà chiusa a partire dalle ore 22 di venerdì, sarà possibile raggiungere a piedi la venue del concerto scendendo alla fermata Piramide o Colosseo.

Per consentire che l'evento avvenga in sicurezza Roma Mobilità ha annunciato la chiusura di alcune strade della zona e la deviazione delle linee del bus. I primi blocchi saranno in vigore già dalle 14 di venerdì 30 maggio.

Orari di bus, metro e mezzi pubblici a Roma per il Concerto di Liberato

Per chi intende raggiungere Circo Massimo con la metro, la linea B partirà dal capolinea per l'ultima corsa alle 23.30, sarà possibile salire quindi nelle altre stazioni fino all'1.30 di notte. La fermata del Circo Massimo verrà però chiusa a partire dalle 22 per ragioni di sicurezza. Sarà possibile raggiungere il luogo del concerto scendendo alla fermata Piramide o Colosseo e poi percorrere il restante tratto a piedi.

Per i bus invece l'orario di servizio è quello consueto, ma con necessarie deviazioni per i tratti ci strada che verranno chiusi. È possibile controllare i percorsi per per la giornata di sabato 31 maggio sul sito di Roma Mobilità. Le linee che permettono di arrivare al Circo Massimo per il concerto sono le seguenti:

30,

44,

51,

75,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

628,

715,

716,

781,

C3,

n716,

nMC,

nME.

Strade chiuse a Roma il 31 maggio per il Concerto di Liberato

Il blocco stradale inizierà già nella giornata di venerdì 30 maggio e durerà fino a domenica primo giugno. Dalle 14 di venerdì sarà chiusa al traffico via dei Cerchi, nel tratto tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara massima di Ercole.

A seguire dalle 20.30 sempre di venerdì, 30 maggio chiuderanno anche le seguenti strade:

Via del Circo Massimo,

Piazzale Ugo La Malfa,

Via della Greca,

Via dell’Ara Massima di Ercole,

Lungotevere Aventino/via Santa Maria in Cosmedin.

A queste tratte si aggiungerà poi dalle 18 di sabato 31 maggio, anche la chiusura al traffico di via San Gregorio.

Linee bus deviate a Roma per il Concerto di Liberato il 31 maggio

Come conseguenza della chiusura al traffico di alcune zone stradali da venerdì 30 maggio e fino a domenica primo giugno, anche i bus con cui si potrà raggiungere il Circo Massimo subiranno deviazioni.

Tra i bus di linea e quelli del servizio notturno, la lista completa dei servizi pubblici e le conseguenti variazioni sono consultabili alla sezione apposita del sito di Roma Mobilità.