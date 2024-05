Testo e significato di Lucia (Stay With Me), la canzone di Liberato nel docu-film uscito il 9 maggio

video suggerito

In contemporanea all'uscita del primo documentario sulla figura di Liberato, oggi 9 maggio, è stato pubblicato il nuovo singolo dell'autore dal titolo Lucia (Stay With Me). Il brano, che fa parte della colonna sonora musicale di Il segreto di Liberato, si iscrive al momento di liturgia profana tra l'autore, di cui è ancora segreta l'identità, e i suoi fan. Solo l'anno scorso, il 9 maggio era stato il momento in cui, dopo essersi mostrato solo due giorni prima allo Stadio Diego Armando Maradona, durante la festa scudetto del Napoli, aveva pubblicato ‘O core nun tene padrone. Durante l'esibizione allo stadio, aveva intonato anche la celebre Tu t'è scurdat ‘e me e una rivisitazione del coro da stadio La capolista se ne va. Ma il 9 maggio è entrato nell'immaginario pubblico di Liberato per l'omonimo singolo d'esordio, pubblicato a febbraio 2017. Il brano trainerà anche il primo album ufficiale Liberato, uscito proprio il 9 maggio 2019. Qui il testo e il significato di Lucia (Stay With Me).

Il testo di Lucia (Stay with me)

Addò vaje?

Stay with me

Cu ‘sta voce ca me fa ‘mpazzì

Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

Si staje sempe ‘ncazzata

E nn'saje manco pecché

Sbatte ‘a capa ‘int'ô muro

Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

E si vonno sparlà

Po ‘e chiavammo tutte quante

C"a capa ‘int'ô muro

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me fa murì

Lu-u-ucia

Nun te piace nisciuno

Lieva a ‘mmiezo ‘st'aniello

Ca faje sulo scemo

A chi guarda ‘sta luna

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a vocе ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with mе (Stay with me)

Cu ‘sta vocca tu me faje murì

Lu-u-ucia

Nun dà retta â furtuna

Si staje sempe ‘ncazzata

E nun saje manco pecché

Tu te miette a ppaura

Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me faje murì

Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?

Na vita jittata

Cu uno ca manco te penza

A te stregnere ‘o core

Pure si staje senza

A ll'ammore, t"o giuro, ca te fa ascí pazzo

Si nun stammo assieme

Nun leva ‘a disgrazia

Parrimmo ddoje cazze

Lucì

Addò vaje?

Stay with me

Tiene a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone

Stay with me

Cu ‘sta vocca tu me faje murì

Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?

Il significato di Lucia (Stay with me)

Lucia (Stay With Me) è il singolo contenuto nella colonna sonora del primo documentario sulla figura di Liberato, presentato in anteprima a Napoli nelle scorse ore al The Space e da oggi in tutte le sale italiane. Il brano si concentra sulla figura di Lucia, una donna che scappa dal giudizio altrui e dagli impegni forzati, dall'anello che mostra che può "prendere in giro solo chi la guarda, ammirandola come una luna". La bocca è uno degli elementi principali nella descrizione della donna, a cui si allega anche il potere della voce, che come una sirena, fa impazzire il protagonista del racconto. E sullo sfondo, come in una gran parte della narrazione di Liberato, una relazione sfuggente, fatta di attimi e promesse come quando canta: "A ll'ammore, t"o giuro, ca te fa ascí pazzo, si nun stammo assieme, nun leva ‘a disgrazia, parrimmo ddoje cazze".

Lucia (Stay with me) nel docu-film Il segreto di Liberato

Lucia (Stay with me) è il nuovo singolo di Liberato, contenuto nella colonna sonora del primo documentario sulla figura di Liberato. Si tratta di Il segreto di Liberato, nato dal lavoro in regia di Francesco Lettieri e Giorgio Testi, ma soprattutto, nel brano, dall'animazione di Giuseppe Schillaci e LRNZ. Il docu-film arriva dopo il grande successo del tour europeo dell'autore partenopeo, ma soprattutto dopo le tre giornate di Napoli, che hanno visto Piazza Plebiscito accogliere oltre 75mila persone lo sorso settembre. Nell'intervista a Fanpage.it, il regista Lettieri ha svelato anche le possibilità su un racconto biografico di Liberato: "Ci avevano proposto un film biografico, trattare i momenti della vita di Liberato con ricostruzioni girate e questa cosa non ci è piaciuta. Magari tra vent’anni faranno la serie su Liberato con un attore, chi lo sa, non chiudiamo nessuna ipotesi perché la capacità di Liberato è proprio quella di reinventarsi di continuo. Ha mille volti pur non avendone uno".