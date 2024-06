video suggerito

La scaletta del concerto di Annalisa a Ferrara: l’ordine delle canzoni Questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, Annalisa arriva in concerto in piazza Trento e Trieste per il Ferrara Summer Festival, terza data del suo Tutti nel vortice outdoor tour. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, 2024

Stasera, mercoledì 26 giugno 2024, Annalisa riparte in concerto dal Ferrara Summer Festival, dalle ore 21, sul palco installato in piazza Trento e Trieste. Si tratta della terza data del suo Tutti nel vortice outdoor tour, cominciato lo scorso 16 giugno al Nameless Festival e continuato nei giorni successivi a Bellinzona, durante il Castle on Air. Dopo Ferrara, Annalisa arriverà all'Arena della Regina di Cattolica, prima di attraversare tutto il versante adriatico e terminare il suo viaggio a Olbia, il prossimo 17 agosto, una delle presenze più importanti del Red Valley Festival. La cantante ha ottenuto da poche settimane il quinto platino con Mon Amour e Bellissima e, finora, è l'artista più certificata in Italia nel 2024. Solo pochi mesi fa, era salita sul palco di Sanremo 2024 con Sinceramente, conquistando la terza posizione nella serata conclusiva, mentre nei mesi successivi aveva suggellato il suo successo nazionale con un tour che l'ha vista calcare palcoscenici come l'Arena di Verona. Poi, nelle ultime settimane, dopo aver pubblicato il singolo estivo Storie Brevi con Tananai, è stata anche la madrina del Pride di Roma. Qui le canzoni con cui si potrebbe esibire Annalisa in piazza Trento e Trieste a Ferrara.

La scaletta del concerto di Annalisa a Ferrara

Questa sera, mercoledì 26 giugno, Annalisa arriva al Ferrara Summer Festival per la terza data del suo Tutti nel vortice outdoor tour. La cantante, solo poche settimane fa, aveva celebrato il secondo disco di platino dell'album E poi siamo finiti nel vortice, diventato il disco di maggior successo della cantante, spinto dai singoli Mon Amour e Bellissima. Qui le canzoni con cui si potrebbe esibire Annalisa in piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Il Glitch

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Storie Brevi

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento