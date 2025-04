video suggerito

Stretta di Al Bano sui cellulari ai concerti: "Basta con la registrazione integrale dei concerti" Al Bano ha comunicato che ai suoi concerti sarà vietato riprendere e diffondere i concerti integrali coi cellulari.

A cura di Redazione Music

Al Bano e Romina

Al Bano ha comunicato sui social che ai suoi prossimi concerti sarà vietato riprendere con i cellulari almeno, stando a ciò che è scritto nella nota, questo divieto vale per chi tende a registrare il concerto intero. Non è specificato se valga anche per chi riprende spezzoni di canzoni o canzoni intere da condividere sui social per mostrare la propria presenza ai concerti del cantante di San Marco Cellino. Al Bano ha voluto comunicare – ed esplicitare – questa novità con un messaggio rivolto direttamente ai propri fan, a cui ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto di dare un giro di vite all'uso dei dispositivi ai suoi prossimi concerti.

Il cantante, infatti, ha voluto fare questa "comunicazione importante" direttamente dal proprio profilo Instagram: "D'ora in poi si comunica d'accordo con gli organizzatori che la registrazione integrale dei concerti e la loro diffusione sono severamente vietate. Vi invitiamo a spegnere il cellulare e ad accendere il sogno di vivere pienamente la maglia della musica" si legge nella nota divulgata dall'artista, che spiega anche perché, secondo lui questa comunicazione era superflua visto che c'erano già le leggi a vietare questa possibilità. Negli ultimi anni alcune grandi star internazionale hanno scelto di vietare i cellulari ai concerti.

"I concerti sono un'opera protetta dal diritto d'autore. Se c'è un divieto e qualcuno lo infrange, può essere allontanato o essere denunciato per violazione del copyright. Rispetto per gli artisti e per ciò che essi richiedono", si conclude la nota. Il cantante ha fatto questa comunicazione nei giorni in cui ha annunciato quattro concerti in Spagna che terrà in coppia con l'ex moglie Romina Power e il figlio Yari Carrisi Power. La coppia ha presentato il tour con alcuni giorni di promozione proprio in terra iberica: i concerti si terranno il 24 maggio al “Movistar Arena” di Madrid, l'8 luglio sul palco di Les Nits de Barcelona al “Palau de Pedralbes”, il 18 luglio all’Anfiteatro do Parque de Santa Margarida di A Coruña, il 27 agosto all’Auditorio Marbella di Málaga.