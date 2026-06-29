Il concerto di Geolier dal Maradona di Napoli non andrà in replica su Amazon Prime

Il concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli, trasmesso in diretta sui vari canali di Amazon Prime non sarà trasmesso in replica.

Geolier al Maradona di Napoli – ph Marco Bruno

L'ultimo concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli è stato trasmesso in esclusiva sulle varie piattaforme di Amazon Prime, ma per chi se lo fosse perso non ci sarà la possibilità di recuperarlo. One shot, insomma. Chi era presente allo stadio ha potuto vedere le camere a mano e le giraffe della piattaforma che riprendevano sia il cantante sul palco che il pubblico, con un racconto in diretta di eventi del genere che non ha molti paragoni nel nostro paese dove i festival e i concerti che vanno in tv sono tutti mandati mesi dopo, con montaggio e correzioni varie. Il 28 giugno, invece, Geolier ha più volte sottolineato che era in diretta mondiale, come quando si è tolto il gilet troppo pesante per una serata molto calda.

Altre volte, invece, ha scherzato con i propri musicisti, invitandoli a comportarsi bene perché erano in mondovisione. In attesa di conoscere quali saranno i numeri di questo evento, di certo c'è che negli accordi stipulati tra Amazon e la crew del rapper di Secondigliano non è prevista la replica dello show, neanche nelle 24 ore successive. Una questione di diritti, evidentemente, ha fatto sì che l'evento fosse unico in ogni senso, a meno che in futuro non ci sarà uno speciale. Questi accordi, infatti, hanno mille sfumature: questo concerto, infatti, è stato trasmesso in livestream globale su Amazon Music App, sul canale Amazon Music Italia su Twitch, Fire TV e Prime Video.

Geolier a Napoli – ph Marco Bruno

In passato, per esempio, le due tappe di Milano e Napoli del Marrageddon, il festival inventato da Marracash, erano state trasmesse in diretta esclusivamente sul canale Twitch di Amazon Music Italia, mentre per Geolier la trasmissione è stata totale. Un altro concerto da record era stato quello di Bad Bunny per l'ultima tappa della residency al José Miguel Agrelot Coliseum di Porto Rico, mandato esclusivamente su Amazon Music, Prime Video e Twitch. In quell'occasione la scelta fu di renderlo disponibile per le 24 ore successive, così da dare la possibilità a chi non l'aveva visto in diretta di riviverlo integralmente. Resta da capire se la formula scelta questa volta rimarrà un'eccezione o diventerà un modello anche per i sei concerti già annunciati da Geolier allo stadio Maradona nel 2027. Per questa volta, però, la scelta è stata chiara: nessun replay, nessuna replica, nessuna seconda occasione. Unico significa veramente unico.