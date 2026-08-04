Sal Da Vinci replica alle critiche sulla fan con disabilità: “Putt*nate per qualche like”

Sal Da Vinci replica alle accuse di pietismo dopo il concerto di Agrigento: il cantante risponde agli hater e difende il gesto verso la ragazza con disabilità.

Sal Da Vinci – ph AP Photo:Martin Meissner

Durante il concerto di Francavilla al Mare dell'1 agosto Sal Da Vinci è tornato su un gesto compiuto due giorni prima ad Agrigento. Il 30 luglio, infatti, il cantante napoletano aveva fatto salire sul palco una ragazza con disabilità. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ha usato il palco abruzzese per rispondere alle critiche che gli erano state rivolte online tra il 30 luglio e l'1 agosto. Quell'episodio – in cui il cantante aveva preso in braccio la fan, l'aveva baciata e aveva chiesto un applauso più forte – aveva portato a una separazione dei fan, divisi tra chi aveva apprezzato il modo in cui il cantante si era comportato con la ragazza e chi, al contrario, lo aveva criticato accusandolo di spettacolarizzare quel momento e di pietismo. Secondo la Treccani, il pietismo è un "atteggiamento di pietà e commiserazione esibita e spesso ipocrita".

Sul palco di Piazza Sant’Alfonso, il cantante ha detto che il gesto era legato a un'esperienza personale, senza fornire altri dettagli: "Ci siamo commossi tutti. Perché in famiglia mia vivo un caso del genere, e oggi leggo delle robe che, da essere umano – non da artista, assolutamente – vorrei dire veramente: ma c’è bisogno di apparire e di riscuotere qualche like da qualche hater che scrive?". Nel suo intervento, il cantante ha detto che, secondo lui, alcune persone stavano sfruttando quella polemica per portare a casa "qualche like in più", usando il suo nome e quanto accaduto. "La mamma si doveva vergognare di avermi dato questa bambina speciale in braccio?" ha chiesto al pubblico Da Vinci. "Passiamo delle giornate a scrivere put*anate pur di fare del male agli altri", il cantante di "Per sempre sì" ha definito quei commenti offensivi.

Inoltre il problema di quei commenti è che non lo colpiscono, perché fatti da persone che lo fanno solo per colpirlo: "Non mi rivolgo a me, che sono abituato: se me lo dice la mia famiglia, o me lo dite voi, io ci sto male. Ma se me lo dice una persona che non sta bene proprio nella sua vita, gli attacchi che fa li fa perché vorrebbe farli a se stessa". In passato aveva raccontato dei problemi di salute che avevano avuto entrambi i suoi figli. Francesco, il primogenito, infatti, ha avuto la meningite quando aveva poco più di un anno: fu portato di corsa all'ospedale Santobono di Napoli e i medici gli salvarono la vita. La figlia più piccola, Annachiara, invece, è nata con un angioma alla carotide. Non è chiaro se il riferimento fatto durante il concerto riguardasse quegli episodi. Dopo l'intervento dal palco, Da Vinci non è tornato sull'argomento sui propri canali social e ha proseguito il tour estivo.