Come vedere il concerto di Geolier a Napoli su Prime Video: la diretta dell’evento al Maradona è gratuita per tutti

Geolier chiude i tre concerti al Maradona con uno show trasmesso gratis in diretta su Prime Video e i canali Amazon, accessibile anche senza abbonamento.

Geolier e il pubblico – ph Vittorio Cioffi

Geolier terrà questa sera, domenica 28 giugno, l'ultimo dei suoi tre concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Amazon per tutti, indipendentemente dal fatto che si sia abbonati o meno. Quello di Geolier è senza dubbio uno dei tour più attesi dell'anno e non a caso Amazon ha scelto di trasmettere il gran finale dei tre concerti che il rapper di Secondigliano terrà nella sua città. Tre serate speciali, che avranno anche ospiti – come sempre non annunciati – e permetteranno ai fan del cantante di cantare tutte le sue canzoni più famose, godendosi lo spettacolo anche se non sono riusciti ad acquistare un biglietto per la serata.

Il concerto napoletano di Geolier sarà quindi trasmesso integralmente in livestream globale a partire dalle 21 circa, in contemporanea su Amazon Music App, sul canale Amazon Music Italia su Twitch, Fire TV e Prime Video. Per guardarlo non c'è bisogno di alcun abbonamento: basterà effettuare il login sulla piattaforma per accedere gratuitamente a Prime Video. È la prima volta che l'azienda trasmette in diretta il concerto di un artista italiano, dopo aver già proposto eventi di artisti internazionali come Kendrick Lamar da Parigi e il concerto da record di Bad Bunny, lo scorso anno, da San Juan.

Geolier – ph Roberto Panucci via Getty Images

Questa diretta permetterà anche ai fan internazionali di assistere al concerto del rapper napoletano. Inoltre, per l'occasione Amazon ha reso disponibile "Fotografia – Iceland Sessions (Amazon Music Original)", una versione inedita ed esclusiva di uno dei brani più amati tratti dall'album "Tutto è Possibile". La canzone è disponibile dal 10 giugno in una veste più intima rispetto all'originale. A differenza di quanto avvenuto con il concerto conclusivo della residency di Bad Bunny al José Miguel Agrelot Coliseum di Porto Rico, per il concerto di Geolier non sono previste repliche. L'unico modo per vederlo sarà collegarsi in diretta su uno dei canali Amazon.