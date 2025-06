video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marracash allo Stadio Diego Armando Maradona: l’ordine delle canzoni Questa sera, martedì 10 giugno 2025, Marracash si esibirà allo stadio Armando Maradona di Napoli a partire dalle ore 21. Qui la scaletta delle canzoni con le quali l’artista dovrebbe esibirsi, tra queste Crudelia, Love e Bravi a cadere. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marracash

Comincia questa sera, martedì 10 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il tour negli stadi di Marracash, il Marra Stadi25, che porterà il rapper negli stadi italiani, a pochi anni di distanza dal suo speciale festival, il Marrageddon, che pure toccò la città partenopea. Dopo la data zero del 6 giugno 2026 allo stadio comunale di Bibione (Ve), il rapper comincia questa avventura sempre a Napoli per poi esibirsi sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno – data che ha registrato il sold out – e giovedì 26 giugno allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e si concluderà sabato 5 luglio allo Stadio San Filippo di Messina.

Al fianco di Marracash l'unica ospite sarà Madame che non farà solo da apripista per il concerto del rapper ma sarà pienamente parte del racconto del Marra Stadi25: la cantante lo accompagnerà in tutte le tappe del tour e, come si legge nella nota stampa, La sua cifra artistica, profonda e viscerale, si fonde con i temi identitari e psicologici esplorati da Marracash, rafforzando il cuore emotivo dello spettacolo.

La scaletta del concerto di Marracash allo Stadio Maradona il 10 giugno

Lo show di Marracash sarà diviso in sei capitoli che vedranno al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l'artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Il rapper, quindi, attraverserà soprattutto i suoi ultimi tre album, la trilogia formata da "Persona" (2019), "Noi, Loro, Gli Altri" (2021) ed "È Finita La Pace" (2024). Si potranno ascoltare canzoni come Power Slap, Factotum, Cosplayer, Crudelia, fino a Love e Happy End.

L'esibizione sarà completata dalla presenza di un corpo di ballo formato da otto ballerini, una band dal vivo e una serie di performer e personaggi scenici che si alterneranno sul palco, mentre sullo sfondo domineranno 5 imponenti robot alti dai tre ai sei metri, mentre la voce di Matilda De Angelis sarà in dialogo costante con Marra. Stando a quanto visto a Bibione, questa dovrebbe essere la scaletta definitiva del concerto allo stadio Maradona:

POWER SLAP GLI SBANDATI HANNO PERSO VITTIMA SPORT – I muscoli Cliffhanger G.O.A.T. – Il cuore BODY PARTS – I denti Bastavano le briciole Noi FACTOTUM Laurea ad honorem PENTOTHAL Io Dubbi MADAME – L'anima (con Madame) Nemesi Brivido (Guè cover) QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro CRASH Loro QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello Cosplayer POCO DI BUONO – Il fegato È FINITA LA PACE PER IL TUO BENE (con Madame) Crazy Love CRUDELIA – I nervi Niente canzoni d'amore (con Madame ai cori) MI SONO INNAMORATO DI UN AI LEI BRAVI A CADERE – I polmoni Nulla accade ∞ Love HAPPY END