La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio San Nicola: l’ordine delle canzoni a Bari

Marco Mengoni si esibirà questa sera, 20 luglio, allo stadio San Nicola di Bari: in scaletta brani come Luce, Voglio, Muhammad Ali, Fuoco di Paglia e Esseri Umani.

Marco Mengoni – ph Sergione Infuso / Getty

Questa sera, domenica 20 luglio, Marco Mengoni si esibirà in concerto allo stadio San Nicola di Bari, dopo che lo show ha toccato Padova e prima ancora la doppia data sold out del San Siro di Milano. Mengoni porta in scaletta alcune delle canzoni che hanno segnato la sua carriera e lo fa costruendo attorno a queste un'impalcatura che pesca dalla tragedia greca, descrivendo una città di vetro che rappresenta la fragilità della condizione umana e dell'attualità, come ha spiegato lo stesso cantautore parlando con i giornalisti alla fine della prima tappa allo stadio Maradona di Napoli dove ha parlato anche dell'anno buio che ha passato e delle polemiche sul corsetto, che lo hanno accompagnato in queste settimane. Il cantante è arrivato quasi alla fine del suo tour e infatti dopo il concerto pugliese rimangono le due date di Messina allo stadio San Filippo il 23 e 24 luglio, prima di poter andare in vacanza dopo un mese.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo San Nicola di Bari il 20 luglio

Marco Mengoni ha raccontato che le canzoni in scaletta sono state scelte pensandole all'interno di un percorso e di una storia che raconta se stesso ma anche ciò che avviene attorno a lui, "della nostra società e di come si è ricostruita dalle macerie" ah spiegato, parlando di una città di cristallo molto bella ma anche con "delle lacune, delle fragilità che sono più grandi di quelle che ci aspettavamo". Per raccontarla porterà uno spettacolo imponente in cui saranno presenti canzoni come Luce, Voglio, Muhammad Ali ma anche brani in cui è stato solo un feat come Fuoco di paglia di Mace, fino a Esseri umani che chiude la serata. Ecco la scaletta con cui Marco Mengoni si esibirà a Bari:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS