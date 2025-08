Laura Pausini risponde a una fan che le ha chiesto come si sente in costume dopo la dieta

Come si sente Laura Pausini in costume? La cantante ha risposto alla domanda di una fan sotto a un carosello su Instagram in cui si mostrava con un monokini. Nei mesi scorsi Pausini ha parlato della dieta con cui ha perso 20 chili.

Laura Pausini in costume – ph via Instagram

Laura Pausini non è in vacanza, anche se posta foto in costume, in un carosello che ne vede anche altre in cui è in studio con alcuni suoi collaboratori storici, come la corista Monica Hill, diventata popolare grazie ad Amici. La cantante, reduce da un tour mondiale, si prepara all'uscita del nuovo album riproponendosi in costume, e tornando sull'argomento dieta a qualche mese da un suo lungo commento in cui rispondeva a chi le chiedeva come avesse fatto a perdere 20 kg. Benché non si parli e non si commentino i corpi altrui, come una buona regola insegna, Laura Pausini colse l'occasione, però, per raccontare un po' di sé.

Lo scambio tra Laura Pausini e una fan sul costume

E oggi continua a rispondere a chi le fa domande sul come si senta in costume dopo che per anni aveva raccontato che non amava un certo tipo di foto. In uno dei commenti al carosello che la mostra con un monokini arancione, prima davanti a una cesta di frutta che anno pendant con il capo d'abbigliamento, e poi con una foto che la ritrae proprio davanti allo specchio, mostrando il suo fisico. "Come ti senti adesso in costume? Mi ricordo che non ami molto essere fotografata… adesso ci regali le tue foto" le ha chiesto una fan commentando proprio queste foto. La cantante ha risposto con ironia: "(Mi sento) bene ma adesso rimangio e non me lo metto più".

Il commento di Laura Pausini su Instagram

Come la cantante ha perso di 20 chili

"È Lunedì, è Agosto, Zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante ..in costume ..mille altre cose random .. e Lauro Pausini" è la didascalia usata dalla cantante che qualche mese fa aveva raccontato della sua dieta per perdere 20 chili che, disse, non la facevano stare bene sul palco e fuori e così si era rivolta a un dietologo, cominciando a mangiare senza alcuna eccezione e aveva cominciato a fare ginnastica 3 volte alla settimana, mantenendo tutto il ciclo per un anno intero, a cui si aggiungeva un tour che la impegnava tantissimo fisicamente. Ma soprattutto, ci teneva a spiegare aveva evitato punture e "i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente".

Un'estate di lavoro nonostante il monokini

È stata un'estate molto impegnativa per la cantante che ha annunciato il suo ritorno discografico il 12 settembre con la canzone in tre versioni (italiano, spagnolo e portoghese) de La mia storia tra le dita, cover di un brano storico di Gianluca Grignani uscito nel 1994. La canzone dovrebbe far parte di un nuovo album di cover della cantante italiana più conosciuta al mondo, e amatissima, in particolare, nei Paesi latini. Nelle scorse settimane, inoltre, è stata protagonista al Mondiale del Club 2025 dove ha cantato, assieme a Robbie Williams, Desire il primo inno ufficiale di FIFA, oltre a essere salita sul palco assieme a Alanis Morissette per cantare Ironic durante il concerto all'Auditorium Parco della Musica.