video suggerito

I The Kolors sono i più trasmessi in radio nel 2024: la classifica EarOne con i dati e le canzoni EarOne, la piattaforma che monitora costantemente i brani musicali trasmessi da una stazione radio, ha pubblicato il suo EarOne AirPlay Report 2024. Scopriamo quali sono state le canzoni più ascoltate in radio nel 2024. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Kolors, Tony Effe e Gaia, 2024

Con i primi giorni del 2025 alle spalle, EarOne, la piattaforma che monitora costantemente i brani musicali trasmessi da una stazione radio, ha pubblicato il suo EarOne AirPlay Report 2024. Un bilancio consuntivo dell'anno radiofonico in Italia, che ha visto per la seconda volta consecutiva trionfare i The Kolors. Infatti, se lo scorso anno ItaloDisco aveva conquistato il premio come brano più ascoltato in radio nel 2023, questa volta Karma prende il sopravvento anche sulle quotatissime Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia e Malavita dei Coma_Cose. Come scrive il report, la presenza della musica italiana nelle radio è sceso sotto la quota del 50%, il 48, che segna anche un calo significativo rispetto agli anni precedenti del 14%. Complessivamente, la Top 100 EarOne ha registrato 2.838.479 passaggi radiofonici durante l’anno. Andiamo a scoprire quali sono le canzoni più ascoltate in radio in Italia nel 2024.

La classifica delle canzoni più ascoltate in Italia

Bissano il successo dello scorso anno i The Kolors, che dopo ItaloDisco, piazzano al primo posto nel 2024 il brano Karma. Il brano si prende la vetta davanti al duo formato da Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba e una delle sorprese del 2024: i Coma_Cose con Malavita. Nella top 10 compaiono anche due brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2024, Tuta Gold di Mahmood alla 4° posizione e Casa Mia di Ghali alla 9°, mentre lo stesso chiude la lista con Paprika. Nella Top 10 della TOP 100 EARONE AIRPLAY 2024 compaiono anche due brani stranieri: da una parte Lonely Dancers di Conan Gray, mentre subito dopo Beyoncé con Texas Hold'Em. Qui la classifica.

Karma (The Kolors) Sesso e Samba (Tony Effe, Gaia) Malavita (Coma_Cose) Tura Gold (Mahmood) Lonely Dancers (Conan Gray) Texas Hold ‘Em (Beyoncé) Storie Brevi (Tananai, Annalisa) Come un tuono (Rose Villain feat. Guè) Casa Mia (Ghali) Paprika (Ghali)

Le novità del 2024: chi guadagna posizioni

Rispetto al recente passato e ai risultati ottenuti in streaming, come sottolineano i report FIMI e Spotify, in radio c'è stato molto più spazio per le interpreti femminili, con un occhio in più alle artiste internazionali. Quasi il 50% dei brani nella Top 100 includono una donna, così ripartiti: 28 singoli di artiste internazionali e 19 italiane, mentre 33 brani solisti, 4 duetti tra donne e 10 collaborazioni tra un interprete maschile e una femminile. Le artiste italiane più presenti in questa classifica sono Annalisa e Angelina Mango, con 3 brani ciascuna.