Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Ghali e il post a poche ore dalla cerimonia delle Olimpiadi: “È tutto un gran teatro”

Ghali pubblica un post a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, in cui fa capire che la sua proposta di leggere una poesia in arabo non sia stata accolta e, in risposta al Ministro Abodi, dice: “È tutto un gran teatro”.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali pubblica su Instagram un post, piuttosto polemico sulla sua partecipazione all'evento che si terrà domani a Milano. La presenza del cantante sul palco è stata accompagnata dalla precisazione del Ministro Abodi che aveva fatto sapere "Non esprimerà il suo pensiero" riferendosi a quanto già il cantate aveva detto su Gaza.

Il post polemico di Ghali

Nel post scritto come se fosse una poesia, si legge: "So quando una voce viene accettata, so quando viene corretta, so quando diventa di troppo" e continua "So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato". Il post continua, descrivendo i termini della sua partecipazione alla cerimonia inaugurale:

So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo. 

Parole che lasciano intendere come, in realtà, quanto da lui proposto, ovvero leggere una poesia in arabo, non sia stato accettato e citando il Ministro Abodi conclude dicendo: "So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro". 

Leggi anche
Ghali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la pace "svuotata" gli vieterebbe di denunciare un genocidio

Cosa aveva detto il Ministro dello Sport

Il ministro Abodi, dopo l'annuncio di Ghali alla cerimonia di apertura, aveva spiegato nel dettaglio le sue posizioni in merito alla partecipazione del cantante, spiegando quel suo "non esprimerà il suo pensiero" e ammettendo di non avere difficoltà nel dire che non condivideva le opinioni del rapper, aveva sottolineato:

Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono centrate sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fermo preventivo di 12 ore e scudo penale: approvato in Cdm il nuovo Decreto Sicurezza
Decreto sicurezza, le opposizioni: "Dal governo solo repressione e propaganda"
Il governo Meloni è pronto a varare il blocco navale: la conferma di Piantedosi
Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta
Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online
Perché il presidente Mattarella è intervenuto sul decreto Sicurezza e come può cambiare ora
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views