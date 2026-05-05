Massa sott’acqua per il maltempo: oltre 100 mm di pioggia in poche ore. Fosso esonda e blocca ambulanza

Un vero e proprio diluvio su Massa Carrara ha provocato allagamenti diffusi e strade impraticabili. Critica la situazione in via Bondano, dove un’ambulanza è rimasta bloccata dall’acqua. Vigili del fuoco intervenuti per soccorrere un paziente e portarlo a mano al mezzo. Situazione critica, comunque, in tutta la Toscana.

Più di 100 millimetri di pioggia in poche ore e il territorio di Massa Carrara è stato messo in ginocchio dal maltempo. È questa la situazione che ha colpito tutta la zona della provincia toscana dalla mattinata di oggi, martedì 5 maggio, con disagi diffusi tra costa, città e aree interne.

La pioggia, caduta con particolare intensità nella zona apuana, ha provocato allagamenti estesi e problemi alla viabilità. Criticità si registrano a Massa, Marina di Carrara e nelle aree limitrofe, con strade invase dall’acqua e sottopassi impraticabili, tra cui quello della stazione ferroviaria locale, nuovamente allagato.

La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha invitato i cittadini alla prudenza: “evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore”. E ancora: “questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l’arrivo di un’altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore”.

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Secondo i dati delle stazioni meteo locali, le situazioni più critiche si registrano a Candia Scurtarola (Massa), con circa 100 millimetri di pioggia in sei ore, seguita da Torano (Carrara) e altre località della zona apuana. L’allerta resta attiva su buona parte della Toscana anche per domani, con la Protezione Civile che ha diramato un'allerta meteo di colore arancione.

Massa, fosso esonda e blocca ambulanza mentre va da paziente grave

Il momento più critico della mattinata si è registrato a Massa, in via Bondano, dove l’esondazione del fosso Dalmine ha causato allagamenti in diverse abitazioni. L’acqua ha invaso la strada rendendo impossibile anche il passaggio dei mezzi di soccorso.

Un’ambulanza del 118, intervenuta in emergenza per assistere un residente in grafvi condizioni, è rimasta bloccata nell’area completamente allagata. Il livello dell’acqua ha impedito l’accesso all’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto il paziente e lo hanno trasportato a mano fino al mezzo di soccorso.

Maltempo in Toscana, tornado tra Empoli e Montelupo Fiorentino

Non solo la zona di Massa. Problemi anche a Prato, con disagi alla circolazione sulla Declassata e la chiusura temporanea di alcuni sottopassi. Intorno alle 13 una forte cella temporalesca si è sviluppata tra Empoli e Montelupo Fiorentino, dando origine a un tornado.

Il vortice ha toccato terra nella zona di Fibbiana, sollevando oggetti per alcuni istanti. Al momento non si registrano danni rilevanti, ma le immagini diffuse mostrano chiaramente la potenza del fenomeno, indicativo di una fase atmosferica particolarmente instabile.

Un altro tornado è stato avvistato anche a Cascina, in provincia di Pisa, mentre forti acquazzoni sono stati segnalati su Firenze, dove la perturbazione continua a creare criticità diffuse sul territorio.