Fedez fa sold out in poche ore e annuncia un altro concerto a Milano: info su data e biglietti Fedez ha annunciato un secondo concerto al Forum di Assago dopo che i biglietti del primo sono andati sold out in poche ore.

A cura di Francesco Raiola

Fedez a Sanremo 2025 (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

Fedez fa sold out in poche ore per la prima data al Forum di Assago, quella del 19 settembre 2025 e annuncia la seconda per il giorno dopo, il 20 settembre. Bastano pochissime ore al rapper milanese, reduce dal quarto posto al Festival di Sanremo 2025 con Battito – per bruciare tutti i biglietti per la prima data annunciata a sei anni dall'ultima volta che aveva calcato il palco: "È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo" aveva scritto Fedez per lanciare la prima data.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Fedez

Questa volta, lascia un messaggio nel suo gruppo su Instagram, annunciando con un vocale la seconda data e poi confermando tutto con un post sempre sul social: "Grazie mille ragazzi, incredibile, sold out la prima data del Forum con il palco al centro, quindi palco in mezzo a 360°, sarà una roba pazzesca, abbiamo aperto una seconda data, che figata" dice, confermando le informazioni su come sarà il palco e cercando anche di dimostrare che è un vero sold out, non di quelli chiamati a poche migliaia di persone. Nel post su Instagram dà pure qualche notizia sui biglietti: "Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie! Abbiamo aperto una secondo data, i biglietti saranno disponibili domani alle 14" ovvero oggi 19 febbraio su Ticketone.

Il successo di Battito a Sanremo 2025

L'annuncio di Fedez tra i Big del Festival di Sanremo aveva sorpreso qualcuno e le polemiche che erano seguite, alimentate anche da casi extra musicali (i rapporti non ottimi con Tony Effe e Axhille Lauro) oltre che dall'annuncio della cover di Bella stronza con Marco Masini – di cui ha fatto una nuova versione – avevano tenuto alta la tensione su quello che sarebbe potuto succedere. Invece non è successo null'altro che l'esibizione sul palco di una canzone che è riuscita a qualificarsi in quarta posizione, risultato migliorato se si guarda alla classifica streaming, con la canzone del rapper che è seconda su Spotify Global, tra quelle italiane, alle spalle del solo Olly, vincitore, mentre il secondo, Lucio Corsi, è terzo in questa speciale classifica.

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025 (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

L'annuncio del primo concerto

"Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi – aveva scritto Fedez annunciando il suo primo Forum da quello di PopHoolista -. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio". E sono bastate poche ore per fare tutto esaurito e annunciare la seconda data.