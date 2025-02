video suggerito

Fedez torna in concerto dopo 6 anni: "È arrivato il momento di rincontrarci", info su data e biglietti Fedez ha annunciato sui social il suo prossimo concerto, previsto per il 19 settembre 2025 a Milano. "È arrivato il momento di rincontrarci" ha scritto il rapper, reduce dall'esperienza a Sanremo, sul suo profilo Instagram.

Dopo cinque anni di pausa dai live, Fedez ha annunciato il concerto all'Unipol Forum Assago a Milano. Il cantante, reduce dall'esperienza a Sanremo, ha condiviso un messaggio sui social per dare la notizia: "È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa".

Fedez annuncia il concerto a Milano: "Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato"

"È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l'ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto". Così Fedez ha annunciato sul suo profilo Instagram la data del suo concerto all'Unipol Forum Assago di Milano, in programma il 19 settembre 2025. "Qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo" ha aggiunto. L'ultima volta che è salito sul palco del Forum è stato dieci anni fa per il PopHoolista Tour:

Un concerto con il palco al centro, perché intorno c'eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa.

I biglietti saranno disponibili da martedì 18 febbraio alle ore 14.00.

Fedez: "Dopo il tumore sono finito in mani sbagliate. Ora inizia la mia nuova vita"

Fedez è stato ospite di Domenica In speciale Sanremo in onda domenica 16 febbraio su Rai 1. Il rapper ha parlato della sua esperienza al Festival: "Il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me". E sul brano Battito con cui ha gareggiato alla kermesse canora:

Fa parte di un'esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l'assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì.