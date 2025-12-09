Elodie si ferma ma sappiamo già quando tornerà, annunciato il tour nel 2027: come e quando acquistare i biglietti

Elodie in concerto – Francesco Colombo

Elodie ha annunciato il suo prossimo tour, con un anno e mezzo di anticipo. Esattamente. La cantante, infatti, ha pubblicato sui propri social le date del suo tour nei palazzetti che la vedrà protagonista a partire dal 24 aprile 2027 dal PalaPrometeo di Ancona e proseguire a Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e Bologna. Solo pochi giorni fa Elodie aveva chiuso il suo tour, spiegando ai fan che avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo di riposo. "Siamo arrivati alla fine, manca un ultimo pezzo. È stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un po' ma ho già tutto in testa perché fate venire voglia di lavorare" aveva detto la cantante.

Come acquistare i biglietti per vedere Elodie in tour nel 2027

Per chiunque voglia acquistare i biglietti del prossimo tour della cantante, bisognerà aspettare le ore 14 di mercoledì 10 dicembre. I biglietti saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti, mentre per quelli acquistabili non online la messa in vendita partirà lunedì 15 dicembre 2025 a partire dalle ore 11. Come sempre, gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Le date del tour di Elodie nel 2027

Per quanto riguarda i palazzetti e le date del prossimo tour, la cantante, dopo Ancona, farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma il 29 aprile, al PalaPartenope di Napoli il 4 maggio, al PalaFlorio di Bari l'8 maggio, all'Unipol Forum di Milano il 13 maggio, al Nelson Mandela Forum di Firenze il 18 maggio e all'Unipol Arena di Bologna il 22 maggio. Salutando il pubblico, aveva anticipato: "Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo l’ora di tornare da voi". L'ultimo album di Elodie è "Mi Ami Mi Odi" lanciato da singoli come quello omonimo, "Black Nirvana", "Dimenticarsi alle 7" e "Yakuza", con Sfera Ebbasta, protagonista della scorsa estate.