Come si vota all'Eurovision 2025 per la finale: codici televoto, numeri e costi per scegliere il vincitore Questa sera si vota per la finale dell'Eurovision Song Contest 2025, il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite televoto via sms, telefonia fissa o app. Tra i 26 cantanti finalisti ci sono Lucio Corsi, che rappresenta l'Italia, ma anche Gabry Ponte per San Marino. Come funziona il voto per la finale, quali sono i codici del televoto e i costi.

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi a Eurovision – ph AP Photo/Martin Meissner

Questa sera si svolgerà la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, dove a rappresentare l'Italia ci sarà Lucio Corsi – accompagnato da Tommaso Ottomano – con la canzone Volevo essere un duro esibendosi per quattordicesimo. Per quanto riguarda la votazione, per la finale sarà misto, a ogni Paese partecipante, infatti, sono assegnate due possibilità di punteggio, uno assegnato da una giuria di esperti musicali e uno assegnato dai fan di tutta Europa, ma non si potrà votare per il proprio Paese. Oltre a Corsi ci sarà un altro italiano, Gabry Ponte, che però difende i colori di San Marino che ha portato in finale con la canzone Tutta l'Italia, già jingle dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. La finale di questa sera comincia alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Rai1, oltre che su Raiplay e sul canale YouTube ufficiale dell'Eurovision Song Contest.

I codici del televoto per il vincitore di Eurovision 2025

A ogni artista è stato assegnato un codice per votare che è quello dell'ordine di uscita dei vari cantanti e gruppi. I codici per votare, quindi, sono questi:

Norway | Kyle Alessandro – Lighter Luxembourg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise Lithuania | Katarsis – Tavo Akys Spain | Melody – ESA DIVA Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray United Kingdom | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria | JJ – Wasted Love Iceland | VÆB – RÓA Latvia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Netherlands | Claude – C’est La Vie Finland | Erika Vikman – ICH KOMME Italy | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Poland | Justyna Steczkowska – GAJA Germany | Abor & Tynna – Baller Greece | Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR Switzerland | Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING Portugal | NAPA – Deslocado Denmark | Sissal – Hallucination Sweden | KAJ – Bara Bada Bastu France | Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Come votare nella finale di Eurovision 2025: le app, i numeri e i costi del televoto

È la Rai, in Italia, a offrire il servizio di televoto abbinato all'Eurovision per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile e come si legge sul regolamento: "Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, , Sky WiFi e Iliad tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, ho.mobile, Optima, Daily Telecom Mobile, Very Mobile e Kena tramite SMS anche mediante APP ufficiale “EUROVISION SONG CONTEST” (IOS e Android) realizzata da Once Germany GmbH"

I telespettatori potranno votare telefonando al numero telefonico 894001, seguendo le istruzioni e digitando il codice numerico corrispondente alla canzone e all'artista sulla tastiera nel caso di chiamata da telefono fisso, oppure inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite SMS (al numero 475.475) o tramite APP: Eurovision Song Contest, App creata e sviluppata da ONCE – Società incaricata da EBU per la gestione e raccolta dei voti. Chi vuole, però, potrà anche votare anche attraverso il Voto online a pagamento collegandosi al sito www.esc.vote, il costo per ciascun voto sarà di 0,50 centesimi e si potrà votare al massimo 5 volte per ogni sessione di voto.

Gabry Ponte a Eurovision 2025 – AP Photo/Martin Meissner

Come funziona il voto alla finale dell’Eurovision

Secondo quanto prevede il regolamento il risultato della Finale è determinato per il 50,7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3 % dal voto delle Giurie Nazionali (formate ognuna da 5 membri nominati da ciascuna emittente di ogni Paese partecipante). Come noto, i telespettatori italiani e la Giuria Nazionale non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia, nel caso specifico Volevo essere un duro di Lucio Corsi, ma nel caso di errore "il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente". Per quanto riguarda la votazione del Pubblico nazionale nella Finale saranno prese in considerazione solo i dieci brani in testa alla classifica del Pubblico nazionale, e i risultati del Pubblico nazionale di ciascun Paese verranno determinati come segue:

12 punti saranno assegnati al brano che ha ottenuto il primo posto nella classifica del Pubblico

nazionale;

nazionale; 10 punti al brano che ha ottenuto il secondo posto nella classifica del Pubblico nazionale,

8 punti al brano che ha ottenuto il terzo posto nella classifica del Pubblico nazionale,

7 punti al successivo

6 punti alla canzone che avrà ottenuto il quinto miglior punteggio;

5 punti alla canzone che avrà ottenuto il sesto miglior punteggio;

4 punti alla canzone che avrà ottenuto il settimo miglior punteggio;

3 punti alla canzone che avrà ottenuto l’ottavo miglior punteggio;

2 punti alla canzone che avrà ottenuto il nono miglior punteggio;

1 punto alla canzone che avrà ottenuto il decimo miglior punteggio

La somma dei voti di ciascuna delle Giurie Nazionali dei 37 Paesi partecipanti – comunicati in diretta attraverso un collegamento audio/video con i singoli Paesi – determinerà la Classifica globale delle Giurie, mentre per quanto riguarda la votazione del resto del mondo, tutti i voti espressi verranno sommati e verrà considerata come la votazione di un unico Paese.

Perché l’Italia non potrà votare per Lucio Corsi alla finale

L'Eurovision permette di votare per chiunque tranne che per l'artista del proprio Paese (altrimenti ci sarebbe uno squilibrio troppo evidente). Il Pubblico nazionale italiano e la Giuria Nazionale, quindi, stando a quanto riporta il regolamento "non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia". E se qualcuno per sbaglio cercasse di votare il cantante nazionale inserendo il codice? Anche in questo caso il regolamento è chiaro: "Nel caso in cui i telespettatori italiani (residenti in Italia o all’estero con sim italiana) provassero secondo qualsiasi modalità, provassero ad esprimere il proprio voto per la canzone in gara che rappresenta l’Italia il relativo sistema di ricezione del voto non recepirà e quindi conteggerà il voto e nessun importo sarà addebitato all’utente".