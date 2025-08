Benjamin Mascolo: “Ciao depressione, ti saluto dopo tutti questi anni assieme”

Benjamin Mascolo oggi (Instagram) e 4 anni fa (Getty)

Il rapporto con la depressione Benajmin Mascolo lo ha molto raccontato in questi anni di saliscendi, di successo enorme e di crisi profonda che lo ha portato prima a vivere una specie di sogno americano assieme all'ex Bella Thorne e poi al rientro in Italia, in una dimensione ridotta, più familiare, fino alle nozze, alla reunion con Federico Rossi e alla prossima paternità. Il cantante è tornato sui social per condividere con i fan una riflessione sulla sua uscita dalla depressione, descritta come una relazione tossica con una compagna di vita che si è rivelata essere un buco nero da cui non è facile uscire senza l'aiuto di specialisti.

La battaglia contro la depressione

Benjamin riproduce in un post su Instagram una sorta di riflessione su questa malattia definendola una "str*nza qualsiasi" che è andata via di casa sbattendo la porta, lasciando tutto in disordine e senza salutare. Il cantante la descrive come qualcosa che per molti è vago, un concetto astratto ma che per lui è stata qualcosa di vero e concreto: "Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra" ha scritto il cantante che in passato aveva raccontato che ci era talmente tanto dentro che pensava di non riuscire ad arrivare ai 30 anni perché voleva solo distruggersi, come aveva raccontato anche a Fanpage parlando delle dipendenze dalle droghe.

Il racconto della malattia dopo la relazione con Bella Thorne

Per un lungo periodo, infatti, il cantante ha raccontato di una sorta di forza di autodistruzione, soprattutto legato alla sua relazione con Bella Thorne. Ma le cose sono cambiate in breve tempo e due anni fa il cantante si è sposato con la compagna Greta Cuoghi raccontando come questa relazione abbia cambiato il corso della sua vita e infatti oggi aspettano un figlio. Oggi, dice, gli è tornata la voglia di combattere e in questo modo di lottare contro la depressione: "mi è tornata la voglia di combattere. Anche a costo di prendermi un’altra rotta di botte e spaccarmi i denti (…), è ora di salutarsi. Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani Ciao depre".