Benjamin Mascolo: "Ho sbagliato, con le sostanze provavo a curare un vuoto interiore. Oggi sono sposato e voglio diventare papà" Benji e Fede si sono raccontati a Verissimo, dai momenti più difficili della loro vita alla decisione di tornare a cantare insieme.

A cura di Daniela Seclì

Benji e Fede si sono raccontati nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 29 marzo. Dopo un periodo in cui si sono allontanati, i due artisti sono tornati a fare musica insieme. Nel salotto di Silvia Toffanin hanno ripercorso la loro storia, dai momenti più difficili a quando si sono ritrovati. Benji ha spiegato:

Questi sono i nostri anni d'oro. Quando eravamo più giovani abbiamo vissuto un sogno però eravamo meno consapevoli, più ingenui, non capivamo cosa stesse succedendo. Adesso abbiamo trent'anni e abbiamo passato anche dei periodi difficili – personalmente ho passato un periodo di depressione – e adesso abbiamo la possibilità di goderci ancora di più questo viaggio.

Benji e Fede, come sono tornati a cantare insieme

Benji, all'anagrafe Benjamin Mascolo, ha confidato di essere stato lui a fare il primo passo. Ha scritto una lettera a Federico Rossi nella quale gli ha rivelato tutto quello che non gli aveva mai detto:

Gli ho parlato di ciò che ho vissuto in questi anni, volevo sapere di più su di lui perché era un po' che non parlavamo, ho tirato fuori anche tutte quelle cose che mi ero tenuto dentro negli anni e si erano accumulate. Ora comunichiamo di più a livello umano.

Fede ha svelato quale è stata la sua reazione quando ha ricevuto l'inaspettata lettera di Benji: "Mi ha colpito perché quando lui decide di aprirsi va molto in profondità. Una frase mi ha colpito in particolar modo: ‘Hai un oceano dentro, ma hai molta paura di navigarci dentro'. Frase che mi ha colpito umanamente. Mi ha fatto capire che stavo perdendo una figura che mi conosceva meglio di quanto non mi conoscessi io".

Il periodo buio di Benjamin Mascolo è solo un brutto ricordo

Silvia Toffanin ha rimarcato come Benjamin Mascolo abbia vissuto un periodo buio, in cui ha sofferto di depressione e ha abusato di sostanze. Il cantante ha ricordato:

Sono stati anni difficili, anni di scoperta e di ricerca di me stesso. Mi sono avvicinato a certe sostanze con il tentativo sbagliato – che non consiglio a nessuno – di automedicarmi per un vuoto interiore che sentivo, lacune che venivano dal mio passato. Poi, mi sono reso conto che quella non era la soluzione, era un tunnell infinito e molto buio. Un giorno ho immaginato il futuro e l'ho visto completamente buio. Mi sono reso conto che quella non era la strada da percorrere. Ho capito che dovevo fare un percorso diverso e quel percorso mi ha portato a ritrovare Fede.

Oggi è sposato con Greta Cuoghi e sogna di diventare padre: "Sarebbe un sogno diventare papà. Mi sono sposato, lo sapevano pochi amici". Federico Rossi, invece, è single: "Io sono felicemente accompagnato da amici, da partner musicali e di vita".