Benji & Fede tornano insieme dopo quattro anni: l’annuncio del concerto

Dopo la rottura artistica nel 2020, Benji e Fede tornano insieme sul palco. Il duo terrà un concerto all’Assago Forum di Milano il 16 novembre 2024. I cantanti hanno comunicato la reunion tramite un post pubblicato sulla loro pagina ufficiale di Instagram.

La reunion di Benji e Fede dopo quattro anni di attesa

Benji & Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, tornano a cantare insieme. Una notizia che era nell'aria, soprattutto dopo i messaggi di Benji per Fede. Il duo pop, dal 2015 al 2020, aveva pubblicato cinque album (20:05, 0+, Siamo Solo Noise e la versione limited edition e Good vibes), aggiudicandosi 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 milione di streaming complessivi e milioni di visualizzazioni su YouTube. Dopo anni di concerti sold out, il 17 febbraio 2020 avevano deciso di separarsi. Benji aveva intrapreso la carriera di attore mentre Fede aveva continuato nell'ambito musicale. Ora, a distanza di quattro anni, hanno annunciato il loro concerto all’Unipol Forum (Assago -Mi) il prossimo 16 novembre, occasione in cui ripercorreranno i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale.

Dove comprare i biglietti e quando saranno disponibili

Da giovedì 30 maggio alle ore 14.00 sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto di Benji & Fede al Forum di Assago (prodotto da VivoConcerti). C'è già tanta attesa per la data del 16 novembre, con i fan che da qualche giorno stavano iniziando a indagare sul perché sul profilo insieme fossero scomparse tutte le fotografie. La risposta è arrivata con la pubblicazione del post in cui annunciavano il loro ritorno. L'ultimo concerto insieme era stato quello all'Arena di Verona, Federico raccontava a Fanpage.it: "Il concerto all'Arena, a prescindere da quando sarà lo faremo e sarà una grandissima festa".