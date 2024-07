Paola Cortellesi e Laura Pausini show al concerto di Renato Zero, lui le raggiunge e cantano insieme Un concerto indimenticabile per i fan di Renato Zero. Due sere fa a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, c’erano anche Paola Cortellesi e Laura Pausini tra la folla: l’artista, dopo averle salutate, ha cantato con loro I migliori anni della nostra vita. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

Renato Zero ha conquistato il pubblico della Forte Arena, a Santa Margherita di Pula in Sardegna, due sere fa e fatto emozionare con i suoi più grandi successi anche Paola Cortellesi e Laura Pausini, presenti tra la folla. L'attrice e la cantante, legate da una profonda amicizia, sono state raggiunte dal cantante che le ha permesso di intonare il ritornello de I migliori anni della nostra vita.

I video di Laura Pausini e Paola Cortellesi al concerto di Renato Zero

Sedute tra le prime file della Forte Arena a Santa Margherita di Pula, vicino Cagliari, Laura Pausini e Paola Cortellesi si sono divertite ed emozionate con la musica di Renato Zero. Due sere fa i due volti celebri del panorama musicale e dello spettacolo italiano, abbracciate e sorridenti, hanno cantato insieme le canzoni del grande artista. Sono state riprese dai presenti al concerto: Renato Zero, durante l'esibizione sulle note de I migliori anni della nostra vita, si è avvicinato per far cantare anche loro. Applausi e standing ovation hanno concluso l'indimenticabile esibizione.

L'amicizia nata grazie alla cantante Giorgia

Fu Paola Cortellesi a raccontare come nacque l'amicizia con Laura Pausini. Intervistata dal settimanale F, svelò che a unirle furono le figlie. Partorirono nello stesso periodo e chiamarono le bebé l'una con il nome dell'altra. Poi, arrivò Giorgia, loro amica in comune, che le mise in contatto e che le permise di conoscersi: "Ci incontrammo per un té, le bambine si sono volute bene. E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale. Ma che per me è "solo" Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera. Anche se poi mi ha aperto un profilo Twitter in diretta tv", le parole.