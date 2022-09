Paola Cortellesi: “Ho conosciuto Laura Pausini tramite le nostre figlie, da allora non mi molla più” Paola Cortellesi racconta come è diventata amica di Laura Pausini: grazie ai nomi dati alle loro figlie. Tra l’attrice e la cantante è nata un’amicizia duratura e sincera.

A cura di Ilaria Costabile

L'amicizia, a volte, nasce nei modi più inaspettati anche tra personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Un esempio è quello raccontato da Paola Cortellesi, in un'intervista rilasciata al settimanale F, in vista delle nuove puntate di Petra, la serie Sky disponibile dal prossimo 21 settembre. L'attrice è diventata una delle amiche più care di Laura Pausini grazie a sua figlia.

L'amicizia nata dai nomi delle figlie

Ad unire la comica e la cantante romagnola è stata una fortuita coincidenza: sono diventate madri nello stesso periodo e senza conoscersi hanno dato alle loro figlie, a loro insaputa, i nomi l'una dell'altra. Cortellesi lo racconta al settimanale, ricordando con simpatia il momento prima di incontrare la diva della musica italiana:

Non ci conoscevamo e abbiamo partorito a pochi giorni di distanza chiamandole, casualmente, l’una con il nome dell’altra: la mia Laura, la sua Paola. Non avevo social al tempo e non lo sapevo neanche, quando mi chiama Giorgia, la cantante, che è amica di entrambe. “Ti cerca la Pausini”, mi dice. “Posso darle il tuo numero?”

L'incontro con Laura Pausini

È stata Giorgia, quindi, a fare da tramite, dando inizio ad un'amicizia che ancora dura dopo anni dal primo incontro, avvenuto nel 2006, e che ha portato anche ad uno show televisivo in cui sono state l'una la spalla dell'altra. L'attrice racconta che, inizialmente, quando ha ricevuto la chiamata di Laura Pausini non non pensava che si sarebbero davvero incontrate, ma soprattutto che avrebbero fatto amicizia e invece, così è stato: