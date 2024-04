video suggerito

Fiorello sul record di Paola Cortellesi ai David: “Li vincerà, fate la serata direttamente a casa sua” Fiorello celebra le 19 candidature di Paola Cortellesi ai David di Donatello e il suo C’è ancora domani, scherzando sulla concreta possibilità che il film possa vincere tutti i premi: “Le verrà un’infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

194 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Cortellesi fa il pieno di nomination ai David di Donatello con il suo C'è ancora domani e anche Fiorello omaggia la regista per il successo riscontrato, celebrandola con una delle sue gag a Viva Rai2. Lo showman siciliano, nella puntata di giovedì 4 aprile, ha parlato delle 19 nomination ai David di Donatello ricevute dal film di Cortellesi, ironizzando su questo dominio: "Complimenti a Paola! Le verrà un’infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi, fateli a casa sua direttamente. Ieri è stata vista all’Ikea a comprare lo scaffale per metterli. Tanto li vincerà. Complimenti a tutti".

Fiorello sulle nomination di Garrone e suo fratello

Quindi Fiorello ha ricordato anche le nomination per io Capitano e per la nomination a Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello nella categoria David Giovani: "15 nomination per Garrone, ma anche mio fratello, lasciatemi fare un po’ di ‘famiglismo’". Fiorello tira così la volata alla serata dei David di Donatello, che si terrano il 3 maggio in diretta su Rai Uno, condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Il ruolo di Fabrizio Biggio ai David

Un ruolo ce l'avrà anche Fabrizio Biggio, come inviato sul tappeto rosso della premiazione. Fiorello, naturalmente, non perde occasione per scherzarci su: “La notizia vera è questa: retroscena e aneddoti svelati da Fabrizio Biggio sul red carpet. L’hanno messo fuori a fare le interviste, non lo fanno neanche entrare. Voglio vedere come ti sfanculerà Nanni Moretti, ‘Ma chi sei tu? Io questo neanche lo conosco’”.

David di Donatello, le nomination

Ai David di Donatello 2024 èrecord assoluto per un film d'esordio con C'è ancora domani di Paola Cortellesi che si aggiudica ben 19 candidature, quante ne prese Il capitale umano di Paolo Virzì (che d'esordio però non era) che nel 2014 superò La grande bellezza di Paolo Sorrentino che ne ottenne 18. A seguire, Io Capitano di Matteo Garrone con 15 candidature e la Chimera di Alice Rohrwacher con 13. Rapito di Bellocchio e Comandante di De Angelis scalano al quarto e quinto posto con 11 e 10 candidature. Fuori dalle prime cinque posizioni, Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, fermo a 7 candidature.