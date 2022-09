Bella Ciao, Pif risponde a Laura Pausini: “Che gran minchiata” Dura risposta di Pif a Laura Pausini: “Quando ti rifiuti di cantare ‘Bella Ciao’ hai già preso posizione”.

Pif non usa troppi giri di parole e risponde a Laura Pausini che si è rifiutata di cantare "Bella Ciao" perché "troppo politica". La canzone della resistenza antifascista, che ricordiamo ha incluso liberali, socialisti, monarchici, cattolici, anarchici e comunisti, dimostrando che il sentimento antifascista non è un fatto "di politica", ma un valore che dovrebbe essere universalmente condiviso, è molto popolare in Spagna, dove la cantante era in trasmissione. La Pausini si è rifiutata e Pif le ha risposto dritto per dritto sui social: "Pensare di non cantare ‘Bella Ciao', per non voler prendere posizione, è una gran minchiata".

Le parole di Pif

Queste le parole del regista, attore e conduttore de "Il testimone": "Pensare di non cantare "Bella Ciao", per non voler prendere posizione, è una gran minchiata.Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione.P. s.: Al mio funerale cantate "Bella Ciao". Perché voglio prendere posizione, al riguardo, anche da morto".

La replica di Laura Pausini

Laura Pausini ha replicato alle critiche dopo il polverone che si è sollevato circa il suo rifiuto. La cantante ha scritto: "Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Canto quello che penso della vita da 30 anni. Che il fascismo sia una vergogna assoluta sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Non inventate ciò che non sono". La sua scelta è rimasta tale: di fatto, non scegliere. Ovviamente, il no di Laura Pausini a "Bella Ciao" è stato già strumentalizzato dalla classe politica. Matteo Salvini, per esempio, ha retwittato la notizia applaudendo il gesto della cantante che, purtroppo, è scivolata su una buccia di banana. Nessuna reazione ulteriore da parte di Laura Pausini dopo la sua replica, ma sui social si continua a parlare di questo fattaccio.